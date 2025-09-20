Orbán Viktor: A következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án

Olyan sokan vannak a Digitális polgári körök első országos találkozóján, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot, mivel sokan nem fértek be – mondta Orbán Viktor a rendezvényen. Úgy folytatta, napról napra „százával és ezrével vagyunk többen”, legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, „ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új békemenet, mondjuk október 23-án”.

Orbán Viktor új békemenetet hirdetett, volna miért és alkalom is rá

A miniszterelnök úgy fogalmazott, megvagyunk, itt vagyunk, és készen állunk, úgy látom, agyonütni sem lehet bennünket. Azt mondta,

a találkozón látott többeket, akik a 2006-os októberi lovasroham és gumilövedék-zápor idején álltak helyt, de lát rengeteg fiatalt is,

akik nem akarnak úgy járni, mint a szüleik, akiknek „a gyurcsányos, IMF-es és devizahiteles csőd” után mindent elölről kellett kezdeniük. Szólt arról, hogy látott vidéki polgári körösöket is, hiszen a falusiak is számíthatnak a rájuk, „elvégre a vér nem válik vízzé”, de látott budapestieket is.

Úgy folytatta, „Budapestet sohasem adjuk föl. Sohasem törődünk bele, hogy a liberálisok meg a tiszások migránssimogató, kábítószerfészek LMBTQ-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából”.

Orbán Viktor elmondta azt is: egy nemzedék életében elegendő legfeljebb egy korszakos változás.

A korszakváltás, az új fejezetek inkább felkavarodást, viszontagságot hoznak. A nagy változások gyakoriságáról azonban nem mi szoktunk dönteni, mert Mohács óta nem vagyunk hozzá elég nagyok és erősek

– jegyezte meg.

Kiemelte: ha tetszik, ha nem, már évszázadok óta minden magyar nemzedék élete, életének minősége és boldogsága is azon múlik, hogyan navigáljuk Magyarország hajóját a birodalmak keltette hullámverésben. Emlékeztetett, nagyszülei generációjától elpártolt a szerencse, nekik nem egy, hanem két korszakváltás is jutott: az első világháború és országvesztés, a második világháború és kommunizmus.

Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot

– idézte fel.