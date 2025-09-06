Magyar Péter szélsőbalos söpredéke Orbán Viktor vérét szomjazza

Nyilvánosan, a közvélemény előtt Aranyosi Péter volt az első "művész", aki botcsinálta humorába csomagolva fejezte ki abbéli kívánságát, hogy az édesanyjának robbanómellényben kellet volna mennie, amikor Orbán Viktorral találkozott.
Ezután jött Majka. Ő csak a csurrantott-cseppentett egy perfomanszt, amelyben mikrofonnal főbelőtték a miniszterelnököt. Jelesül Orbán Viktort.
A merénylet után ez már a nyilvános kivégzés vágya volt.
Persze a radikális szélső balliberális buborékon belül gyakran emlegetnek ilyesmit, nem csekély kéj érzetét töltve merengenek el a gondolaton.
A tiszások posztjai között is előfordul szép számmal az akasztás nemes gondolata. Az a fajta gondola ez, amely - náluk - simán belefér a nép kegyeiért, azaz szavazataiért folyó nemes küzdelembe. Ha nem tudod legyőzni, gyilkold le. Ez ilyen egyszerű. Lásd 1917. november 7.
A legfrissebb mutatványt Krúbinak sikerült előadnia.
"Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit" – zárta döbbenetes előadását Krúbi. Küld egy gyógypuszit - állati vicces. Cinikus, undorító, hányni kell tőle. Pedig látom a lelki szemeim előtt, hogy a "szponzorok" előtt büszkén feszít és tartja a markát a nem csekély támogatásért. Apropó igazi szponzorok. Hallotta már valaki, hogy közülük akár csak egy is elhatárolódott? Vagy a balliberális világból bárki? Vagy Magyar Péter? Ő nem azért került ki a "bárki" közül, mert valaki lenne, hanem csak azért, mert név szerint említeni kell, és látni, hogy ő néma cinkosa mindennek.
A robbanómellényhez, a fejbelövéshez és az akasztáshoz képest Azahriah véglényezése szinte ártatlannak tűnik, persze nem az. De egy tőről fakad mind.
Hogy miként lehet valaki annyira elvakult, vagy bedrogozott, hogy egy másik ember megölésének a gondolata megforduljon a fejében, elképzelni sem tudom. Akkor sem tudtam, amikor a 2 hetes, a 2 hónapos, illetve a 2 éves csöppségekről érkeztek a hírek a napokban. Felfoghatatlan szörnyűség.
És ez nem elég, még másokat is hergelnek, hogy az emberek egymás torkának ugorjanak.
Aranyosi Péter, Majka (amúgy Majorosi Péter) és Krúbi (amúgy Hortváth Krisztián) besorakozott a halálsorra. Nem mérték fel azt, hogy innentől rájuk égnek a szavaik. Hősök szerettek volna lenni, de nem azok lesznek. Megbélyegzett emberek, akik elfogadhatatlan állításokat tettek nagy nyilvánosság előtt. Szavaik csak egy pillanatra tűntek jópofának, ám elképesztően rosszul öregednek majd.
Éppen ezért Krúbinak (is) jó egészséget és hosszú életet kívánok. Hogy a szégyent, amit a saját kezével a saját fejére vont sokáig tudja viselni.
A fenti urak, de akadnak harcos amazonok is a balliberális szférába, kifeljtettek valamit mondadójuk következményei közül. Arról, hogy kirekesztették magukat a világnak a nagyobbik részéről, amelyben a demokrácia uralkodik. Szavaik a továbbiakban nem vehetők komolyan, amikor közös dolgainkról beszélgetünk. Jogfosztottá váltak. Ott, ahol a demokrácia jelen van, nekik nincs már se helyük, se szavuk. Krúbinak sem.