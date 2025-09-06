Magyar Péter szélsőbalos söpredéke Orbán Viktor vérét szomjazza

Nyilvánosan, a közvélemény előtt Aranyosi Péter volt az első "művész", aki botcsinálta humorába csomagolva fejezte ki abbéli kívánságát, hogy az édesanyjának robbanómellényben kellet volna mennie, amikor Orbán Viktorral találkozott.

Krúbi, azaz Horváth Krisztián vérre szomjazik, Orbán Viktor vérére

Fotó: Facebook / Facebook

Ezután jött Majka. Ő csak a csurrantott-cseppentett egy perfomanszt, amelyben mikrofonnal főbelőtték a miniszterelnököt. Jelesül Orbán Viktort.

A merénylet után ez már a nyilvános kivégzés vágya volt.

Nem ritka gondolat Orbán Viktor meggyilkolása

Persze a radikális szélső balliberális buborékon belül gyakran emlegetnek ilyesmit, nem csekély kéj érzetét töltve merengenek el a gondolaton.

A tiszások posztjai között is előfordul szép számmal az akasztás nemes gondolata. Az a fajta gondola ez, amely - náluk - simán belefér a nép kegyeiért, azaz szavazataiért folyó nemes küzdelembe. Ha nem tudod legyőzni, gyilkold le. Ez ilyen egyszerű. Lásd 1917. november 7.

A legfrissebb mutatványt Krúbinak sikerült előadnia.

A cinikus és a cinkos

"Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit" – zárta döbbenetes előadását Krúbi. Küld egy gyógypuszit - állati vicces. Cinikus, undorító, hányni kell tőle. Pedig látom a lelki szemeim előtt, hogy a "szponzorok" előtt büszkén feszít és tartja a markát a nem csekély támogatásért. Apropó igazi szponzorok. Hallotta már valaki, hogy közülük akár csak egy is elhatárolódott? Vagy a balliberális világból bárki? Vagy Magyar Péter? Ő nem azért került ki a "bárki" közül, mert valaki lenne, hanem csak azért, mert név szerint említeni kell, és látni, hogy ő néma cinkosa mindennek.

Nem értem, fel nem foghatom

A robbanómellényhez, a fejbelövéshez és az akasztáshoz képest Azahriah véglényezése szinte ártatlannak tűnik, persze nem az. De egy tőről fakad mind.

Hogy miként lehet valaki annyira elvakult, vagy bedrogozott, hogy egy másik ember megölésének a gondolata megforduljon a fejében, elképzelni sem tudom. Akkor sem tudtam, amikor a 2 hetes, a 2 hónapos, illetve a 2 éves csöppségekről érkeztek a hírek a napokban. Felfoghatatlan szörnyűség.