Öröklés: ezek a legnagyobb buktatók, amikre minden családnak figyelnie kell

Az öröklés szabályait törvény határozza meg, amelyek akkor is érvényesek, ha a családtagok szóban mást ígértek egymásnak. Gyakori tévhit, hogy a nagyszülő vagy szülő szóbeli ígérete elég, de a valóságban csak a végrendelet vagy törvényes öröklési rend az irányadó. Ha nincs végrendelet, a hagyaték automatikusan a közeli hozzátartozók között oszlik meg - írja a Teol.

Mire kell figyelni az öröklés során? (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Új szabály: az önkormányzat is örökölhet

2024-ben fontos változás lépett életbe: ha nincs törvényes örökös és végrendelet sem, az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat örökli az ingatlanokat és ingóságokat. Ez azt jelenti, hogy egy családtag távollétében a vagyon akár az államra is szállhat.

Az öröklési illeték mértéke alapesetben 18% az ingóságoknál, és 9% az ingatlanoknál. Közeli hozzátartozók – például gyermekek, szülők – mentesülnek ez alól, de más rokoni fok esetén akár jelentős összeget követelhet az állam.

Az öröklés leggyakoribb buktatói

Nincs végrendelet

Ha nincs írásos végrendelet, sokszor évekig tartó viták kezdődnek a testvérek, gyermekek vagy más rokonok között. Például ha csak az egyik gyermek gondozta a szülőt, és szóban ígéretet kapott a házra, írásos dokumentum nélkül nem érvényesítheti az igényét. Élettársak kiszorulása

Sokan nem tudják, de az élettárs nem örököl automatikusan. Ha nincs végrendelet, előfordulhat, hogy a közösen lakott otthon teljes egészében a törvényes örökösöké lesz, és az élettárs kiszorul belőle. Eltartási szerződés hatása

Ha valaki eltartási szerződést köt, az abban szereplő ingatlan a halál után automatikusan a szerződés kedvezményezettjéhez kerül, függetlenül attól, kik a törvényes örökösök. Ez akár a saját gyermekek kisemmizését is eredményezheti. Tulajdonjog átvezetésének hiánya

Sok szülő még életében ajándékozna ingatlant gyermekeinek, de elmarad a tulajdonjog hivatalos átírása. Halál esetén ilyenkor az ingatlan a hagyaték része lesz, ami plusz illetékeket és költségeket jelent az örökösöknek. Haszonélvezeti jog csapdája

Az ingatlanon fennmaradó haszonélvezeti jog az öröklés után is érvényes marad. Ez azt jelenti, hogy az örökös nem adhatja el vagy adhatja bérbe a házat, amíg a haszonélvező életben van. Így a vagyon gyakran évtizedekig nem hasznosítható. Közös tulajdon miatti viták

Ha egy ingatlan több örökös nevén szerepel, minden döntéshez egyhangú beleegyezés kell. Ha egyetlen örökös ellenáll, az egész ügy elakadhat, akár hosszú pereskedésbe torkollva.

Mire kell figyelni az öröklés során?

Az öröklés nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is megterhelő folyamat lehet. A legfontosabb tanács a szakértők szerint:

Készítsünk végrendeletet, még akkor is, ha egyértelműnek gondoljuk az öröklési helyzetet

Időben intézzük a tulajdonjog átvezetését ajándékozáskor

Legyünk tisztában az illeték- és adófizetési kötelezettségekkel

Gondoljuk át a haszonélvezeti jog következményeit

Öröklés és a családi béke megőrzése

Az öröklés nemcsak jogi és anyagi kérdés, hanem a családi kapcsolatok próbatétele is. Egy világosan megírt végrendelet és a jogszabályok pontos ismerete segíthet elkerülni a hosszas vitákat, amelyek gyakran évtizedes sérelmeket szakítanak fel. A legfontosabb, hogy időben tájékozódjunk és tegyünk meg minden szükséges lépést, amíg még lehet.

