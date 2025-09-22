Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

orvhorgászat

Brutális bírságot kapott egy magyar horgász

Egy visszaeső pecás ismét hatalmas bírságot kapott, ezúttal több mint 1,3 millió forintot. Az orvhorgászat nemcsak szabálytalan, de egyre drágább mulatság is Borsodban.
A borsodi horgászéletben nem ritka a visszaeső szabályszegő. Hiába tiltják el és büntetik meg a notórius horgászokat, sokan újra és újra a vízpartra mennek, és elkövetik az orvhorgászat szabálysértését. Legutóbb egy fiatalembert kaptak el ismét a Tisza vidékén – számolt be róla a BOON.hu –, aki korábban egy 22,7 kilós ponty miatt már több mint félmilliós bírságot és két év eltiltást kapott. Most, alig a tiltás letelte előtt, két bottal engedély nélkül pecázott és újabb 781 ezer forintos bírság és három év eltiltás lett a jutalma.

Orvhorgászat Borsodban – visszaeső horgászokat is milliós bírság sújthat
Orvhorgászat Borsodban – visszaeső horgászokat is milliós bírság sújthat. Fotó:illusztráció/Unsplash

Miért kockáztatják az orvhorgászat következményeit?

A halőrök szerint két fő csoport van:

  • akik pénzért, haszonszerzésből horgásznak engedély nélkül,
  • illetve akiknek szociális helyzetük miatt nincs pénzük a szükséges engedélyekre.

A prémium hal, például a ponty vagy a süllő ára a boltokban sokszorosa a sertéshúsénak, ezért az orvhorgászat egyeseknél jövedelemkiegészítést jelenthet.

Egyre szigorúbb büntetés az orvhorgászat miatt

Az elmúlt években szigorodtak a törvények: a szabálytalan pecásokra milliós bírságok, több éves eltiltások, sőt akár letöltendő börtönbüntetés is várhat. A halőrök szerint azonban a cél nem a rettegés, hanem a szemléletformálás – horgásztáborokkal, oktatással próbálják megelőzni a szabálytalanságokat.

Viszont ha van engedélye, akkor nem bírság-, hanem fogásrekordot is dönthet.

 

