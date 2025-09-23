Szenzáció Sümegen: ritka őslénytani leletre bukkantak

Sümeg környékén újabb különleges felfedezés született: a kőfejtőkben csaknem félméteres csontoshalak maradványai kerültek elő, amelyek igazi szenzációnak számítanak a szakértők szerint. A most előkerült őslénytani lelet mérete jóval meghaladja a korábban Iharkúton talált rokon fajokét.

A Pycnodontiformes rendbe tartozó halak maradványait Szabó Márton, a Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE Őslénytani Tanszék kutatója azonosította cf. Coelodus sp.-ként. A sümegi példányok testhossza körülbelül 52 centiméter volt, míg az iharkútiaké legfeljebb 27 centiméter. A jelentős eltérést a kutatók a különböző környezeti feltételekkel magyarázzák.

Különleges őslénytani lelet Sümegről

A Pycnodontiformes halak a középső triásztól a késő eocénig éltek, változatos élőhelyeken fordultak elő, és különleges fogazatuk a keményhéjú táplálék fogyasztására specializálódott. Sümegen sekély tengeri környezetben éltek, ahol bőségesen találtak táplálékot, míg Iharkúton édesvízi környezetben kellett ragadozókkal, például moszaszauruszokkal és krokodilokkal osztozniuk.

A felfedezés jól példázza, hogyan befolyásolja a környezet és a táplálék kínálata az állatok testméretét, hasonlóan a szigeti törpenövekedés jelenségéhez. Az eredményeket a Neues Jahrbuch für Paläontologie című folyóiratban publikálták.