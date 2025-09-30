Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

őszi szünet

Szép hosszú őszi szünet lesz az idei

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egészen hosszú őszi szünetre kerül sor az idei tanévben, október 23-tól november 2-ig nem lesz tanítás az oktatási intézményekben. Az őszi szünet 7 munkanapot érint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
őszi szünetiskolaszünetgyerek

Ami a gyerekeknek öröm, az a szülőknek nehézséget jelent. Akiknek nincs segítségük, nem tudják például a nagyszülőkre bízni a gyermekeket, azoknak komoly kihívást jelent az őszi szünet hét munkanapja.

Ha az időjárás engedi, az őszi szünet kiváló szabadtéri programok szervezésére – Fotó: Unsplash.
Ha az időjárás engedi, az őszi szünet kiváló szabadtéri programok szervezésére – Fotó: Unsplash.

Őszi szünet, családi programokkal 

Az utolsó tanítási nap október 22-e, szerda lesz, az első tanítási nap pedig november 2-a, hétfő, vagyis tizenegy napig nem kell iskolába menniük a diákoknak. Az őszi szünet az október 23-ai nemzeti ünnepet, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napját, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának emléknapját is magába foglalja.

Az őszi szünet a legfiatalabb oktatási szünet, amit 2000-ben vezettek be azzal az indokkal, hogy a szeptembertől a következő év januárjáig tartó tanítási időszak túl hosszú, így a diákoknak a félév derekán szükségük van egy kis pihenőre. Ha az időjárás megfelelő, sok család tervez programot az őszi szünet idejére. 

Az Origo a múlt héten közzétette, hogy az őszi szünetben melyek a legnépszerűbb belföldi utazási célpontok a magyar családok számára.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!