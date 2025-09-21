Óriási változás jön az egyik legnagyobb hazai banknál – fontos szolgáltatás szűnik meg

Hírlevél

Változás közeleg az OTP Banknál. Az OTPdirekt kivezetése hivatalossá vált, a szolgáltatás november 18-án szűnik meg. Az OTP ügyfelek ezután kizárólag a bank új digitális felületeit használhatják, amelyek modernebbek és biztonságosabbak az előző rendszernél. A váltáshoz egyszerű online regisztrációra van szükség, amely néhány perc alatt elvégezhető.
OTPOTPdirektmegszűnik

Az OTPdirekt több mint két évtized után kerül kivezetésre, hogy helyet adjon a bank új generációs online rendszereinek. Az OTP hivatalos közleménye szerint 2025. november 18-ától a lakossági ügyfelek már csak a MobilBank és az InternetBank szolgáltatásokat használhatják pénzügyeik intézésére.

OTP, OTPbank OTPdirekt
Az OTPdirekt megszűnésével új online banki korszak indul (illusztráció)
Fotó: Szabó Gábor - Origo

OTPdirekt kivezetése után új felületek jönnek

A regisztráció gyors és kényelmes: az ügyfelek az OTPdirekt menüjében található „Új internetbank regisztráció” pont alatt köthetnek Digitális Szolgáltatási Szerződést, amely után azonnal hozzáférhetnek az új platform funkcióihoz.

Mobilon és weben is elérhető

Az online bankolás ezentúl két fő csatornán keresztül zajlik:

  1. OTP Bank HU mobilapplikáció – itt a MobilBank funkció biztosítja a teljes körű bankolást biztonsági elemekkel kiegészítve.
  2. OTP InternetBank – webes felület, amely számítógépen és laptopon keresztül érhető el.

Mit kell tenniük az ügyfeleknek?

Azoknak, akik már használják az új mobilbankot vagy internetbankot, nincs további teendőjük. Akik azonban eddig kizárólag az OTPdirektet vették igénybe, novemberig szükséges az új regisztráció.

Korábban arról számoltunk be, hogy az OTP duplán vont le költségeket. Bővebb részleteket az Origo oldalán olvashat.

 

