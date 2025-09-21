Óriási változás jön az egyik legnagyobb hazai banknál – fontos szolgáltatás szűnik meg

Az OTPdirekt több mint két évtized után kerül kivezetésre, hogy helyet adjon a bank új generációs online rendszereinek. Az OTP hivatalos közleménye szerint 2025. november 18-ától a lakossági ügyfelek már csak a MobilBank és az InternetBank szolgáltatásokat használhatják pénzügyeik intézésére.

Az OTPdirekt megszűnésével új online banki korszak indul (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor - Origo

OTPdirekt kivezetése után új felületek jönnek

A regisztráció gyors és kényelmes: az ügyfelek az OTPdirekt menüjében található „Új internetbank regisztráció” pont alatt köthetnek Digitális Szolgáltatási Szerződést, amely után azonnal hozzáférhetnek az új platform funkcióihoz.

Mobilon és weben is elérhető

Az online bankolás ezentúl két fő csatornán keresztül zajlik:

OTP Bank HU mobilapplikáció – itt a MobilBank funkció biztosítja a teljes körű bankolást biztonsági elemekkel kiegészítve. OTP InternetBank – webes felület, amely számítógépen és laptopon keresztül érhető el.

Mit kell tenniük az ügyfeleknek?

Azoknak, akik már használják az új mobilbankot vagy internetbankot, nincs további teendőjük. Akik azonban eddig kizárólag az OTPdirektet vették igénybe, novemberig szükséges az új regisztráció.

