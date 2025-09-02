Ennyi volt! Eltűnt a képernyőről a TV2 sztárműsorvezetője

Hírlevél

Műsorvezetőként múlt hét vasárnap állt utoljára kamera elé. Nem mindennapi életút áll Pachmann Péter mögött, hiszen csaknem harminc évig dolgozott a televíziózás világában.
A legendás műsorvezetőnek nemcsak munkahely volt a televíziózás, hanem hivatás és életforma is egyben – írja a Tények. Pachmann Péter közel harminc év után döntött úgy, hogy eljött a pillanat a váltásra, és elbúcsúzik a Tényektől, a Mokkától és a Naplótól. A Tények Pluszban lépett be utoljára a stúdióba, amelyen jól látszott milyen érzések keringenek benne, és hogyan zárul le számára egy korszak, amely generációk számára jelentett arcot, hangot és történetet.

Pachmann Péter
28 év után búcsúzik a televíziózástól Pachmann Péter Fotó: TV2

Utoljára vezetett műsort Pachmann Péter

Nehéz, hiszen 28 éven keresztül jártam be ugyanazon az ajtón, ugyanezen a folyosón. De nagyon tartalmas, ami mögöttem van, meglátjuk mi fog történni

– árulta el Pachmann Péter. A váltás okai közt szerepel, hogy több időt szeretne a családjára szánni, nem szeretne többet korán kelni és vasárnap este későig dolgozni. Az utolsó adás előtti sminkelés, ezúttal sem maradhatott el, amit saját bevallása szerint megszeretett az évek alatt.

Nem lehet megunni, mert általa szebb ember készül, mint nélküle

– mondta a műsorvezető, akinek életútját a kollégák is nagyra becsülik. Élete legutolsó Napló-adásának lezárásánál csak annyit mondott:

Jó lesz most egy kis képernyőmentesség, köszönöm

– búcsúzott Pachmann Péter. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint távozik a TV2-től a csatorna egyik legmeghatározóbb arca.

 

