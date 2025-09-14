Ez állhat a súlygyarapodás, fáradtság és erős szívdobogás mögött

A pajzsmirigybetegség ma már milliókat érint világszerte, és gyakran csak akkor derül fény rá, amikor a tünetek elviselhetetlenné válnak.

Pajzsmirigybetegség

Fotó: Annashou / Shutterstock

Pajzsmirigybetegség: eltérő tünetek, de közös küzdelem

A pajzsmirigy betegségei alattomos módon támadnak: hirtelen testsúlyváltozást, makacs fáradtságot vagy éppen szívdobogásérzést okoznak, különösen a nőknél. Az Egyesült Királyságban minden huszadik ember él valamilyen pajzsmirigyprobléma árnyékában.

Az alulműködés kimerültséget, hízást, székrekedést és állandó fázást vált ki, míg a pajzsmirigy túlműködés ezzel szemben drámai fogyással, izzadással, viszketéssel és szívdobogással jelentkezik. Bár a két állapot különböző, közös bennük, hogy gyógyszeres kezelést igényelnek.

Pajzsmirigyzavarok ellen segíthet a megfelelő étrend (illusztráció) Fotó: Pormezz / Shutterstock

Fontos a megfelelő étrend és életmód

A szakértők szerint azonban az étrend kulcsfontosságú kiegészítője lehet a terápiának. Hannah Belsham fiziológus a mediterrán étrendet ajánlja, tele gyümölcsökkel, zöldségekkel, teljes kiőrlésű gabonákkal, sovány fehérjével és egészséges zsírokkal.

Szelén, cink, jód, vas, kalcium és D-vitamin ezek a tápanyagok szinte nélkülözhetetlenek, megtalálhatók diófélékben, magvakban, olajos halakban és sovány húsokban.

Deborah Grayson táplálkozási szakértő kiemeli, hogy pajzsmirigy túlműködés esetén a jódbevitel mérséklése ajánlott. A tejtermékek különösen sok jódot tartalmaznak, ezért ezek visszafogása előnyös lehet. Nirusha Kumaran háziorvos az ultra-feldolgozott ételek kerülését javasolja, mivel ezek gyulladást idéznek elő, súlyosbítva a tüneteket.

Egy 2022-es kutatás szerint a feldolgozott ételek növelik a pajzsmirigyproblémák kialakulásának esélyét.

A feldolgozott élelmiszerek növelik a pajzsmirigyproblémák kialakulásának esélyét (illusztráció) Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

Asia Ahmed NHS-háziorvos szerint az alkohol ronthatja a pajzsmirigy állapotát. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az étrend önmagában nem gyógyítja a betegséget.

Bizonyos ételek és kiegészítők – például kalcium, vas, dió, kávé és magas rosttartalmú ételek – ráadásul csökkenthetik a gyógyszerek felszívódását. Éppen ezért fontos, hogy a gyógyszereket éhgyomorra, étkezés előtt legalább félórával vegyék be a betegek.

A közösségi médiában sokan számolnak be glutén- vagy tejmentes étrendek jótékony hatásáról, amely állítólag energikusabbá teszi őket. A statisztikák szerint a pajzsmirigybetegség tízszer gyakoribb a nőknél, és gyakran autoimmun folyamatok, például Hashimoto- vagy Basedow-kór áll a hátterében. Bár végleges gyógyír nincs, a tudatos étrend és az életmódváltás jelentősen enyhítheti a tüneteket és javíthatja a betegek mindennapjait.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.