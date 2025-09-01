Új pályázat fiatal íróknak az Előretolt Helyőrség Íróakadémiától

A pályázat keretében idén tíz fiatal szépíró csatlakozhat az íróakadémiai képzéshez. A program három tanéven át tart, és már az első évben jelentős szakmai segítséget nyújt, a későbbiekben pedig anyagi támogatást is biztosít a nyerteseknek.

Új pályázatot hirdetnek fiatal íróknak (A kép illusztráció!)

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

Az Íróakadémia 18 és 25 év közötti pályakezdő írók jelentkezését várja, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi kötettel, de már bizonyították tehetségüket akár publikált, akár eddig nyilvánosságot nem látott művekkel. Az intézmény célja, hogy a fiatal alkotóknak szakmai mentorokat, közösséget és fejlődési lehetőséget nyújtson.

Mit kínál a pályázat nyerteseinek az Íróakadémia?

A képzés első évében a résztvevők jeles írók, szerkesztők és kritikusok irányításával fejleszthetik tudásukat, valamint korszerű önmenedzselési módszereket is elsajátíthatnak. A második évtől a KMTG havi nettó 100 000 forintos művészeti tanulmányi ösztöndíjat biztosít, amely egy tanévre szól, és további egy évre meghosszabbítható a szakmai elvárások teljesítése esetén.

A KMTG emellett támogatja a fiatal szerzők műveinek publikálását, közönségtalálkozók szervezését, gondoskodik a médiajelenlétről, és segít az alkotók szakmai érdekeinek képviseletében.

A pályázat korábbi eredményei

Az Íróakadémia elmúlt évei igazolták a kezdeményezés sikerességét: több mint 45 kötet jelent meg az ifjú szerzők tollából, köztük az Enumeráció című debütsorozat részeként. Számos pályakezdő író tudott élni a felkínált lehetőséggel, és lépett önálló kötettel a nagyközönség elé.

Határidő és további információ

A pályázatok benyújtásának határideje 2024. szeptember 14., vasárnap éjfél. A részletes feltételek és további tudnivalók a KMTG hivatalos honlapján érhetők el: https://kmtg.hu/palyazatok-2025/

A KMTG minden évben hirdet pályázati lehetőséget. Itt olvashat a tavalyi pályázat részleteiről.