Sokk: ez a vény nélküli gyógyszer növelheti az autizmus kockázatát

Az Egyesült Államokban és Európában több nagyszabású vizsgálat elemezte a terhesség alatti paracetamolfogyasztás hatásait. A kutatók szerint azoknál a gyerekeknél, akiknek édesanyja gyakran szedett paracetamolt, nagyobb arányban fordult elő autizmus vagy figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar - írja a Daily Mail.

Egyre több kutatás hozza összefüggésbe a paracetamolt az autizmussal

Fotó: Unsplash

Paracetamol terhesség alatt – aggasztó összefüggések

A Harvard és a Mount Sinai kutatói több mint 100 ezer ember adatait vizsgálták, és erős bizonyítékot találtak az összefüggésre. Ugyanakkor hangsúlyozták: nem bizonyított, hogy a gyógyszer közvetlenül okozná a betegségeket, csupán a kapcsolat következetesen kimutatható. A szakemberek azt javasolják, hogy a kismamák csak a legszükségesebb ideig és a legalacsonyabb hatásos dózisban szedjenek paracetamolt. Az orvosok felhívják a figyelmet arra is, hogy a kezeletlen láz vagy erős fájdalom szintén káros lehet a magzatra, ezért minden esetben konzultálni kell egészségügyi szakemberrel.

Nemzetközi adatok szerint a várandós nők több mint fele használ paracetamolt a terhesség valamely szakaszában, főként fejfájás és láz enyhítésére. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek: a gyakori vagy hosszan tartó paracetamol-használat esetén nőhet a kockázat, ezért azt javasolják, hogy a kismamák minden esetben konzultáljanak kezelőorvosukkal, és lehetőség szerint válasszanak gyógyszermentes megoldásokat.

Korábban a várandósság és az antidepresszánsok hatásáról számoltunk be. Részletek az Origo oldalán olvashatók.