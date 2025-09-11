Hátborzongató paranormális jelenséget rögzített egy magyar horgász

A Szigetköz mélyén egy horgász éppen pihenőjét töltötte, amikor az éjszaka csendjét váratlan, démoni üvöltés hasította ketté. A férfi annyira megdöbbent a zajtól, hogy azonnal felvette telefonjával – a felvétel azóta a közösségi oldalakon kering, és sokan egyértelműen paranormális jelenségként értelmezik - írja a Kisalföld.

Paranormális jelenség vagy állati kiáltás? A Szigetközben rögzített hátborzongató üvöltés még mindig heves vitát vált ki. Fotó:Dan Meyers /Unsplash

Éjszakai horgászat közben paranormális jelenség?

A videót látva és hallva százak reagáltak. Volt, aki azt javasolta, olvasson fel zsoltárt, mások viccelődve hasonlították a hangot a párjuk kiabálásához. Többen azonban bevallották: a helyzetben biztosan a takaró alá bújnának, és imádkoznának hajnalig.

Róka, őz vagy valami sokkal hátborzongatóbb?

Sokan úgy vélik, természetes magyarázat állhat a háttérben: a róka vagy az őz is képes szinte emberi hangzású kiáltásokat hallatni párzási időszakban. Ugyanakkor akadt olyan hozzászóló is, aki szerint ez már túlmutat az állatvilágon – szerinte csakis egy paranormális jelenség lehetett.

