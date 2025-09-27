Ez a reggeli rutin csökkentheti a szívbetegség kockázatát

A parodontitis, vagyis a fogágy krónikus gyulladása nemcsak a száj egészségét veszélyezteti. A baktériumok és gyulladáskeltő anyagok a véráramba jutva szisztémás gyulladást okozhatnak, ami hozzájárulhat az érelmeszesedés kialakulásához. A Focus információi szerint ez a folyamat az egyik legfontosabb rizikófaktora a szívinfarktusnak és a stroke-nak.

A szájhigiénia hiánya parodontitishez és szívproblémákhoz vezethet

Fotó: Unsplash

Parodontitis és a szív kapcsolata

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a súlyos parodontitisben szenvedők 1,5–2-szer nagyobb eséllyel betegednek meg szív- és érrendszeri problémákban. Már meglévő koszorúér-betegség esetén a kezeletlen ínygyulladás tovább ronthatja a kórlefolyást.

A parodontitis megelőzésének kulcsa az alapos szájhigiénia, amely egyszerűen beépíthető a mindennapokba. Ide tartozik a napi kétszeri fogmosás fluoridos fogkrémmel, a fogselyem vagy fogköztisztító kefék rendszeres használata, a félévenkénti fogászati ellenőrzés és professzionális tisztítás, valamint a dohányzás kerülése, hiszen ez az egyik legnagyobb rizikófaktor mind a fogíny-, mind a szívbetegségek szempontjából.

Az egészséges íny hozzájárul az egészséges szívhez. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a fogíny állapotát, hiszen a szájhigiénia nemcsak a mosolyunkat, hanem a szívünk működését is védi.

