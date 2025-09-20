Pataky Attila: A szeretetre szavazunk!

Nem pártrendezvény, hanem Pink Floyd koncert – ilyen kritika érte az előző rendezvényt ellenzéki oldalról. Ha ezen az alapon indulunk el, a zászlókat, a fényeket és a technikát látva, Pataky Attila szerint nem a rendezvény jelentősége az igazi kérdés a szombati Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a Digitális Polgári Kör kapcsán. Az Edda frontembere szerint Orbán Viktor miniszterelnök a modern kori politikatörténet legnagyobb alakja, ahová teremtette magát, ő pedig a kezdetektől fogva követi.

Pataky Attila szerint „mi mindent akarunk, csak ölni nem"

- Követem őt nemzetmentő harcában – nyilatkozta, hozzátéve, a közeljövőt illetően arra számít, amire a magyar nyelv is utal. A szeretet etet, a gyűlölet ölet, „mi pedig mindent akarunk, csak ölni nem”, ez biztos. A szeretetre szavazunk! A jelszó nem változik, világháború helyett világboldogságot szeretnénk. Szerinte sokan lesznek, akik átértékelnek dolgokat. Ezt nemcsak a mikroközössége alapján látja, hanem a székesfehérvári koncert alapján is.

A miniszterelnököt színes egyéniségnek írta le, a hasonlóságot és a szinkront pedig abban véli felfedezni, hogy mindketten több évtizede vannak a pályán.