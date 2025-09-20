Figyelmeztetnek: minden eddiginél nagyobb patkányinvázió fenyeget

A tél közeledtével a patkányok menedéket, meleget és élelmet keresnek a házakban. Ha nem készülünk fel időben a patkányinvázió ellen, a kártevőirtás sokkal költségesebb lehet, mint a megelőzés. A szakértők szerint néhány alapvető módszerrel csökkenthető a fertőzés veszélye.

Patkányinvázió elleni módszerek (illusztráció) Fotó: Unsplash

Patkányinvázió elleni módszerek, amelyekkel megvédhetjük otthonunkat

A patkányinvázió idén télen különösen nagy veszélyt jelenthet. A rágcsálók nemcsak fertőzést hordoznak, hanem épületkárokat, csőtörést és akár tüzet is okozhatnak. A szakértők szerint a megelőzés a leghatékonyabb módszer, mert a patkányirtás mindig költségesebb, ha már kialakult a fertőzés. Íme öt módszer, amellyel felkészülhetünk a télre.

Élelem és hulladék biztosítása

A patkányok elsődleges célpontja a táplálék. Ezért fontos, hogy a szemeteseket mindig zárva tartsuk, az ételmaradékot szemeteszsákba tegyük, és soha ne hagyjuk közvetlenül a kukában. Ha több napra elutazunk, ürítsük ki a szemetest, így nem lesz vonzó célpont a rágcsálók számára.

Belépési pontok lezárása

A rágcsálók apró réseken, repedéseken vagy sérült szellőzőkön keresztül könnyen bejuthatnak. Érdemes átnézni a ház külső falait, nyílásait és a pincét is. Azonnali megoldást jelenthet a purhab, a fémháló vagy az acélgyapot, amelyekkel a kisebb nyílásokat hatékonyan le lehet zárni.

A kert rendben tartása

A gondozatlan kert ideális búvóhely a rágcsálóknak. A magas fű, a lomok, régi bútorok és a túlburjánzott bokrok mind rejtekhelyet nyújtanak a patkányoknak. A madáretetőket távolabb kell helyezni a háztól, a lehullott magokat pedig rendszeresen össze kell gyűjteni, mert ezek is vonzzák a rágcsálókat.

Csatornák és vízvezetékek ellenőrzése

A patkányok a csatornákon és a vízvezetékeken keresztül is bejuthatnak. Ha kaparászó hangokat hallunk a csövekben, az a fertőzés jele lehet. Ellenőrizzük a csatornafedelek állapotát, és szükség esetén cseréljük ki őket, hogy megelőzzük a bejutást.

Gyors cselekvés fertőzés gyanúja esetén

Ha gyanús jeleket – például ürüléket, rágásnyomokat vagy furcsa szagokat – tapasztalunk, azonnal lépjünk. Érdemes szakembert hívni, mert a profi kártevőirtás gyors és hatékony megoldást adhat. A késlekedés súlyos szerkezeti károkat okozhat, sőt, akár elektromos tüzekhez is vezethet.

Cikkünk a The Mirror tanácsai alapján készült.