Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

PET-palack

Idegesítik a kupakok? Újabb változás jön a PET-palackok csomagolásában

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokakat idegesítettek a lecsavarhatatlan kupakok, de hamarosan újabb változás vár a flakonokra. Az Európai Unió új előírásai miatt a PET-palackok kinézete és anyaga is látványosan módosul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PET-palackkörnyezetvédelemváltozás

Az utóbbi években sok fogyasztót bosszantott, hogy a PET-palackok kupakját már nem lehet teljesen lecsavarni. Ez azonban csak az első lépése volt annak a változásnak, amelyet az Európai Unió környezetvédelmi célokból vezetett be. A következő időszakban újabb szigorítások érkeznek, amelyek a palackok anyagát és kinézetét is érintik - írja a TEOL.

PET-palackok
Az új szabályok megváltoztatják a PET-palackok kinézetét
Fotó: Unsplash

PET-palackok: környezetvédelmi szigorítások lépnek életbe

2025. január 1-jétől újabb változás lépett életbe: a forgalomba kerülő palackoknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk.

Azonban ez nem végleges: 

 Ez az arány 2030-ra 30 százalékra, hosszabb távon pedig akár 50 százalékra is nőhet. 

A cél a friss műanyag felhasználásának visszaszorítása, mivel annak előállítása jelentős környezeti terhelést okoz.

Az Origo korábban beszámolt arról is, hogy brit kutatók egészen szokatlan megoldáson dolgoznak a PET-palackok lebontásával kapcsolatban, amely alapjaiban változtathatja meg a jövőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!