Idegesítik a kupakok? Újabb változás jön a PET-palackok csomagolásában

Az utóbbi években sok fogyasztót bosszantott, hogy a PET-palackok kupakját már nem lehet teljesen lecsavarni. Ez azonban csak az első lépése volt annak a változásnak, amelyet az Európai Unió környezetvédelmi célokból vezetett be. A következő időszakban újabb szigorítások érkeznek, amelyek a palackok anyagát és kinézetét is érintik - írja a TEOL.

Az új szabályok megváltoztatják a PET-palackok kinézetét

Fotó: Unsplash

PET-palackok: környezetvédelmi szigorítások lépnek életbe

2025. január 1-jétől újabb változás lépett életbe: a forgalomba kerülő palackoknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk.

Azonban ez nem végleges:

Ez az arány 2030-ra 30 százalékra, hosszabb távon pedig akár 50 százalékra is nőhet.

A cél a friss műanyag felhasználásának visszaszorítása, mivel annak előállítása jelentős környezeti terhelést okoz.

