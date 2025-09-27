Hírlevél

Rendkívüli

kert

Áttörés, végre megjelent a poloska ellensége itthon is

Sok háztulajdonos küzd poloskákkal, ami nemcsak a kertben, de a laskában is megkeserítheti az életünket. A poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs azonban most Magyarországon is felbukkant, ami új lehetőséget kínál a kártevők visszaszorítására.
A poloska az elmúlt években komoly károkat okozott a kertekben és a mezőgazdaságban is. Jó hír, hogy felbukkant hazánkban is a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs, amely segíthet visszaszorítani ezeket a kártevőket – írja a Vaol. 

A fürkészdarazsak különleges parazitoid rovarok: a poloskák petéibe rakják tojásaikat, és a lárvák a poloskapetéken belül fejlődnek, megakadályozva ezzel a kártékony poloskák kikelését. 

Ez a módszer különösen hatékony az invazív fajok, például az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska ellen. 

A poloska bár nem veszélyes az emberre, nagy károkat okozhat a kertekben és mezőgazdasági területeken, mivel megtámadja a gyümölcsöket, zöldségeket és dísznövényeket. 

Megjelenésük gyakran hirtelen és tömeges, ezért fontos a korai és hatékony védekezés

 

