A poloska az elmúlt években komoly károkat okozott a kertekben és a mezőgazdaságban is. Jó hír, hogy felbukkant hazánkban is a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs, amely segíthet visszaszorítani ezeket a kártevőket – írja a Vaol.

Áttörés, végre megjelent a poloska ellensége itthon is

A fürkészdarazsak különleges parazitoid rovarok: a poloskák petéibe rakják tojásaikat, és a lárvák a poloskapetéken belül fejlődnek, megakadályozva ezzel a kártékony poloskák kikelését.

Ez a módszer különösen hatékony az invazív fajok, például az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska ellen.

A poloska bár nem veszélyes az emberre, nagy károkat okozhat a kertekben és mezőgazdasági területeken, mivel megtámadja a gyümölcsöket, zöldségeket és dísznövényeket.

Megjelenésük gyakran hirtelen és tömeges, ezért fontos a korai és hatékony védekezés