Olyan lelet került elő a Bakonyban, amire kevesen számítottak

A Bakonyban előkerült különleges poloska lelet újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a térség földtörténeti múltja sokkal változatosabb volt, mint azt korábban gondoltuk. A Pulához közeli egykori krátertó 4 millió éves alginit rétegéből került elő Magyarország első ismert őspoloskája, a Pulafulvius pliocenicus. A faj a mezeipoloskák közé tartozó Cylapinae alcsalád tagja, amely napjainkban főként trópusi és szubtrópusi területeken él – írja a VEOL.

A Bakonyban előkerült több millió éves poloska lelet, amely a Pliocén idején uralkodó szubtrópusi klímára utal Fotó: Illusztrácio/Unsplash

A maradvány különlegessége, hogy erősen megvastagodott első csápíze van, ami ritkaságnak számít a rokon fajok körében is. A tudósok szerint ez a felfedezés közvetett bizonyíték arra, hogy a Pliocén idején a Bakony területén nedves szubtrópusi klíma uralkodott. Ezt nemcsak a poloska maradványa, hanem más pulai leletek – például sünbogarak és termeszek – is megerősítik.

Miért különleges ez a poloska lelet?

A most előkerült ősmaradvány Európa egyik „legfiatalabb” fosszilis cylapinája. Eltűnésük valószínűleg a későbbi lehűlés következménye, amely kiszorította őket Közép-Európából.

A felfedezés azért is különösen értékes, mert nemcsak a rovarok evolúcióját segít jobban megérteni, hanem betekintést ad a térség több millió évvel ezelőtti ökológiai viszonyaiba is.

Bakonyi ősmaradványok sorában

A Bakony régóta híres különleges fosszíliáiról. Néhány éve innen került elő a Hungaricus draco bakonyicus nevű őshüllő, amelyet a laikusok csak „bakonyi sárkányként” emlegetnek. Ez a kréta időszakban élt repülő hüllő több mint négy méteres szárnyfesztávolsággal rendelkezett, és igazi szenzációnak számított a nemzetközi tudományos életben is.

Kik állnak a felfedezés mögött?

A különleges poloska lelet felfedezése Szappanos Bálint nevéhez fűződik, míg a részletes vizsgálatot Kóbor Péter, Szabó Márton és Artur Taszakowski végezték. Az eredményeket a Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments nemzetközi tudományos folyóirat közölte nyílt hozzáféréssel.