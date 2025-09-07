Szúrós szag és idegtépő hangok? Így szabadulhatsz meg a poloskáltól!

A poloskainvázió minden évben ősszel erősödik fel, amikor a kertben élő rovarok hűvösebb időben biztonságos rejtekhelyet keresnek. Ekkor vonulnak be a házakba, padlásokra és egyéb védett helyekre. A legismertebb fajok közé tartozik a bencepoloska, a vándorpoloska, a márványospoloska és a nyugati levéllábú poloska.
Dénes Miklós agrármérnök szerint:
A poloskainvázió a globalizáció egyik kellemetlen következménye. Az idegen fajoknak nincsen valódi természetes ellenségük, ezért rohamosan elszaporodnak, gyengítve a növényeket és kellemetlen ízt okozva a termésben.
- számolt be a ZAOL-nak.
A poloskák legnagyobb fegyvere az orrfacsaró bűz, amit kibocsátanak, ha veszélyben érzik magukat. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, jelenlétük és szaguk rendkívül zavaró. A poloskainvázió ellen a megelőzés és a természetes riasztók kombinációja lehet hatékony.
Házi praktikák poloskainvázió idején:
További tippek-trükkök a poloskák ellen.