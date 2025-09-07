Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy bajban Macron: kiszámíthatatlan következményekkel néz szembe

poloskainvázió

Szúrós szag és idegtépő hangok? Így szabadulhatsz meg a poloskáltól!

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember és október a poloskainvázió időszaka, amikor a rovarok tömegesen keresnek menedéket otthonainkban. A poloskainvázió sokak számára bosszantó jelenség, hiszen a szúrós szagú betolakodókat nehéz kiűzni a lakásból – de léteznek bevált házi praktikák.
Link másolása
Vágólapra másolva!
poloskainváziópraktikákatházi

A poloskainvázió minden évben ősszel erősödik fel, amikor a kertben élő rovarok hűvösebb időben biztonságos rejtekhelyet keresnek. Ekkor vonulnak be a házakba, padlásokra és egyéb védett helyekre. A legismertebb fajok közé tartozik a bencepoloska, a vándorpoloska, a márványospoloska és a nyugati levéllábú poloska.

Poloskainvázió ősszel: a kellemetlen rovar ellen házi praktikákkal is védekezhetünk.
Poloskainvázió ősszel: a kellemetlen rovar ellen házi praktikákkal is védekezhetünk. Fotó:Jacqueline O'Gara /Unsplash

Dénes Miklós agrármérnök szerint:

A poloskainvázió a globalizáció egyik kellemetlen következménye. Az idegen fajoknak nincsen valódi természetes ellenségük, ezért rohamosan elszaporodnak, gyengítve a növényeket és kellemetlen ízt okozva a termésben.

- számolt be a ZAOL-nak.

Így védekezzünk a poloskainvázió ellen

A poloskák legnagyobb fegyvere az orrfacsaró bűz, amit kibocsátanak, ha veszélyben érzik magukat. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, jelenlétük és szaguk rendkívül zavaró. A poloskainvázió ellen a megelőzés és a természetes riasztók kombinációja lehet hatékony.

Házi praktikák poloskainvázió idején:

  • Fokhagyma: fokhagymás vízzel permetezve távol tarthatók a betolakodók.
  • Citrusok: a citromolajjal átitatott vattakorongok szintén riasztó hatásúak.
  • Illóolajok: borsmenta, levendula vagy eukaliptusz olaj az ablakpárkányon.
  • Ecetes víz: egyszerű, mégis hatékony poloskaellenes szer.
  • Szappanos víz: az ajtó- és ablakkeretek áttörlésével a poloskák nehezebben kapaszkodnak meg.
  • Ruhák átvizsgálása: mielőtt bevisszük a szabadból, rázhassuk ki, mert szívesen kapaszkodnak rá.
  • Poloskacsapda: sárga ragacslapokkal gyéríthető az állomány.

További tippek-trükkök a poloskák ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!