Szúrós szag és idegtépő hangok? Így szabadulhatsz meg a poloskáltól!

A poloskainvázió minden évben ősszel erősödik fel, amikor a kertben élő rovarok hűvösebb időben biztonságos rejtekhelyet keresnek. Ekkor vonulnak be a házakba, padlásokra és egyéb védett helyekre. A legismertebb fajok közé tartozik a bencepoloska, a vándorpoloska, a márványospoloska és a nyugati levéllábú poloska.

Poloskainvázió ősszel: a kellemetlen rovar ellen házi praktikákkal is védekezhetünk. Fotó:Jacqueline O'Gara /Unsplash

Dénes Miklós agrármérnök szerint:

A poloskainvázió a globalizáció egyik kellemetlen következménye. Az idegen fajoknak nincsen valódi természetes ellenségük, ezért rohamosan elszaporodnak, gyengítve a növényeket és kellemetlen ízt okozva a termésben.

- számolt be a ZAOL-nak.

Így védekezzünk a poloskainvázió ellen

A poloskák legnagyobb fegyvere az orrfacsaró bűz, amit kibocsátanak, ha veszélyben érzik magukat. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, jelenlétük és szaguk rendkívül zavaró. A poloskainvázió ellen a megelőzés és a természetes riasztók kombinációja lehet hatékony.

Házi praktikák poloskainvázió idején:

Fokhagyma: fokhagymás vízzel permetezve távol tarthatók a betolakodók.

Citrusok: a citromolajjal átitatott vattakorongok szintén riasztó hatásúak.

Illóolajok: borsmenta, levendula vagy eukaliptusz olaj az ablakpárkányon.

Ecetes víz: egyszerű, mégis hatékony poloskaellenes szer.

Szappanos víz: az ajtó- és ablakkeretek áttörlésével a poloskák nehezebben kapaszkodnak meg.

Ruhák átvizsgálása: mielőtt bevisszük a szabadból, rázhassuk ki, mert szívesen kapaszkodnak rá.

Poloskacsapda: sárga ragacslapokkal gyéríthető az állomány.

