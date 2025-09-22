Micsoda büszkeség! A világ legjobbjai közé került a magyar egyetem!

A Budapesti Corvinus Egyetem a 151–200. hely közé került a QS rangsor szeptember 17-én publikált listáján, amely a nappali MBA-képzéseket értékeli világszerte. Európában a 54. helyet szerezte meg, ezzel nemcsak Magyarország egyetlen képviselőjeként, hanem a közép-kelet-európai régió élmezőnyében is helyet kapott.

QS rangsor: a Corvinus Egyetem ismét a világ legjobb 200 MBA-képzőhelye között szerepel. Fotó: Mudra László

A QS rangsor összeállításakor öt fő szempontot vettek figyelembe: a végzett hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését, a vállalkozói aktivitást és pályakövetési eredményeket, a képzés ár-érték arányát, az egyetem tudományos és szakmai szerepét, valamint a sokféleség érvényesülését.

Ez a visszajelzés nemcsak a Corvinus nappali MBA-programjának magas színvonalát igazolja, hanem azt is, hogy hallgatóink olyan tudást szereznek, amely biztos alapot ad számukra a globális munkaerőpiacon.

– emelte ki Bruno van Pottelsberghe rektor.

QS rangsor: amerikai és európai élmezőny a listán

A nappali MBA-program a pénzügy, marketing és humánerőforrás területeit ötvözi fenntarthatósági szemlélettel, kiemelten fejlesztve a komplex problémamegoldást, a soft skilleket és a kvantitatív módszereket.

A QS rangsor szerint a legtöbb intézményt az Egyesült Államok adta (124), az első négy helyet is amerikai egyetemek foglalták el, élükön a Pennsylvaniai Egyetemmel. Európából 102 intézmény került fel a listára, közülük a legjobb a francia HEC Paris lett, amely globálisan az 5. helyet szerezte meg.

A Corvinus levelező tagozatos MBA-képzése szintén kimagasló eredményt ért el: 2025 februárjában a világ 20. helyére, Európában pedig a 8. helyre rangsorolták a QS levelező MBA-listáján.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem év elején két nemzetközi tanácsadó testület bevonásával kezdett ambiciózus stratégiába a globális felsőoktatási élvonal eléréséért.