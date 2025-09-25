Hírlevél

sütőtök

Ez az olcsó őszi zöldség a rák ellen is hatásos

Az ősz egyik legkedveltebb zöldsége a sütőtök. Nemcsak finom étel, hanem rák ellen is védelmet nyújthat. A szezon bőséges, az ár pedig baráti – így ez az őszi zöldség minden étrend tökéletes része lehet.
A rák ellen folytatott küzdelemben a táplálkozás kulcsfontosságú tényező. A sütőtök, mint népszerű őszi zöldség, nemcsak finomság, hanem olyan étel, amely az egészséges étrend részeként hozzájárulhat a megelőzéshez.

A sütőtök jótékony hatásai a rák ellen

A sütőtök magas rosttartalmának köszönhetően egyszerre laktató és kalóriaszegény étel. A rostban gazdag étrend segíti a fogyást, az egészséges testsúly fenntartását és az emésztés támogatását. A tudományos kutatások szerint a sütőtökben található béta-karotin rák ellen is hatékony: semlegesíti a szabadgyököket, és hozzájárul a szervezet védekezőképességének erősítéséhez.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy a karotinoidok fogyasztása ételeken keresztül sokkal hatásosabb, mint étrend-kiegészítő formájában. Ezért hasznos a rák ellen a sütőtök, ha rendszeresen beillesztjük az étrend részeként. Emellett bőrvédő tulajdonságokkal is bír, késleltetve a ráncok kialakulását.

Az őszi zöldség idén a megszokottnál korábban került a piacokra, a termés bőséges, a tökök ízletesek és nagyméretűek. A kilogrammonkénti ár jelenleg 400–600 forint között mozog, ami a vásárlók és a termelők szerint is baráti összegnek számít. Így a sütőtök nemcsak egészséges, de megfizethető választás is, amely minden háztartás étrendjében helyet kaphat – írja a Délmagyar.hu.

 

