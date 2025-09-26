A séfek figyelmeztetnek: így soha ne csinálja a rántottát

Sokan megszokásból fakanalat használnak, amikor reggel gyorsan összeütnek egy rántottát. Ez viszont nagy hiba, hiszen a fakanálhoz a tojás könnyen hozzáragad, így folyamatosan a serpenyő széléhez kell nyomkodni. Ráadásul a fakanál nem siklik elég könnyen a serpenyőben, ezért a rántotta egyenetlenül sülhet, és könnyen kiszárad - írja a Focus.
A legjobb választás a szilikon spatula, amelyet több helyen is lehet venni. Ezzel egyenletesen tudja keverni a tojást, és még a mosogatás is sokkal könnyebb lesz.
A reggeli rántotta nemcsak gyors, hanem laktató és sokféleképpen variálható étel. Ha a megfelelő eszközt használja és betartja az alapvető szabályokat, a rántotta minden alkalommal puha, szaftos és ízletes lesz – pontosan olyan, ahogy szeretné.
