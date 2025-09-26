A séfek figyelmeztetnek: így soha ne csinálja a rántottát

Sokan megszokásból fakanalat használnak, amikor reggel gyorsan összeütnek egy rántottát. Ez viszont nagy hiba, hiszen a fakanálhoz a tojás könnyen hozzáragad, így folyamatosan a serpenyő széléhez kell nyomkodni. Ráadásul a fakanál nem siklik elég könnyen a serpenyőben, ezért a rántotta egyenetlenül sülhet, és könnyen kiszárad - írja a Focus.

A szilikon spatula a legjobb választás a tökéletes rántotta elkészítéséhez. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A legjobb választás a szilikon spatula, amelyet több helyen is lehet venni. Ezzel egyenletesen tudja keverni a tojást, és még a mosogatás is sokkal könnyebb lesz.

Tippek a tökéletes rántotta elkészítéséhez

Használjon vajat olaj helyett – így finomabb és krémesebb lesz az állaga.

Mindig verje fel a tojást előre egy tálban, hogy levegős és habos maradjon.

Ne süsse magas hőfokon, mert akkor hamar odaég vagy kiszárad.

Figyelje a pillanatot, amikor a felülete még fényes, de már nem folyós, azonnal vegye le a tűzről.

Tapadásmentes serpenyőt válasszon, hogy a rántotta biztosan ne ragadjon le.

Fűszerezze bátran sóval, borssal, friss zöldfűszerekkel vagy akár sajttal.

Miért éri meg odafigyelni?

A reggeli rántotta nemcsak gyors, hanem laktató és sokféleképpen variálható étel. Ha a megfelelő eszközt használja és betartja az alapvető szabályokat, a rántotta minden alkalommal puha, szaftos és ízletes lesz – pontosan olyan, ahogy szeretné.

Még több tipp/trükk a tökéletes rántottához.