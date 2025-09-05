Hírlevél

Rendkívüli

Még az orvosok is megdöbbentek: parazitaikreket találtak egy 20 napos csecsemő hasában

Többen meghaltak állítólag a kísérteties rémlakban – most kiderült az igazság

A szolnokiak többsége ismeri a Pólya Tibor úton álló épületet. A közel két évtizede üresen álló rémlak körül számtalan összeesküvés-elmélet született, a börtöntörténetektől a gyilkossági pletykákig. Most azonban megszólalt a tulajdonos, aki elmondta, miért maradt lakatlan az ingatlan.
Az elmúlt hetekben újra fellángolt az érdeklődés a rémlak iránt, miután egy helyi közösségi oldalon rákérdeztek a történetére. A tulajdonos szerint a pletykák minden alapot nélkülöznek. Soha nem volt börtönben, az ingatlan pedig szabályosan épült. A SZOLJON információi szerint a 2008-ban felhúzott, 135 négyzetméteres, kétszintes házat egy neves építész tervezte, aki az „év háza” címre szánta. A belső terek ugyan befejezetlenek, de a közművek be vannak kötve, és minden engedéllyel rendelkezik.

Rémlak
A szolnoki rémlak évek óta üresen áll a Pólya Tibor úton. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

Miért áll üresen a szolnoki rémlak?

Az idős tulajdonos szerint a ház azért maradt befejezetlen, mert magánéleti okokból félbemaradt az építkezés. Később, amikor eladásra kínálta, csak méltatlanul alacsony ajánlatokat kapott, ezért inkább nem foglalkozott az értékesítéssel. Most azonban, ha valaki reális árat kínál, nyitott a tárgyalásra.

 

