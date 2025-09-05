Többen meghaltak állítólag a kísérteties rémlakban – most kiderült az igazság

Az elmúlt hetekben újra fellángolt az érdeklődés a rémlak iránt, miután egy helyi közösségi oldalon rákérdeztek a történetére. A tulajdonos szerint a pletykák minden alapot nélkülöznek. Soha nem volt börtönben, az ingatlan pedig szabályosan épült. A SZOLJON információi szerint a 2008-ban felhúzott, 135 négyzetméteres, kétszintes házat egy neves építész tervezte, aki az „év háza” címre szánta. A belső terek ugyan befejezetlenek, de a közművek be vannak kötve, és minden engedéllyel rendelkezik.

A szolnoki rémlak évek óta üresen áll a Pólya Tibor úton. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Miért áll üresen a szolnoki rémlak?

Az idős tulajdonos szerint a ház azért maradt befejezetlen, mert magánéleti okokból félbemaradt az építkezés. Később, amikor eladásra kínálta, csak méltatlanul alacsony ajánlatokat kapott, ezért inkább nem foglalkozott az értékesítéssel. Most azonban, ha valaki reális árat kínál, nyitott a tárgyalásra.