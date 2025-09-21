Brutális támadás bénította meg az európai repülőtereket, Budapest sem maradt érintetlen

Európa legforgalmasabb légikikötői súlyos üzemzavarokkal küzdenek egy kibertámadás miatt. A brüsszeli repülőtér például vasárnap a járatok felének törlését jelentette be, hogy elkerüljék a káoszt és a sorban állást. A hétvégi támadás célpontja a Collins Aerospace MUSE nevű szoftvere volt, amelyet számos légitársaság és repülőtér használ az utasfelvételhez és a csomagkezeléshez. A vállalat anyacége, az RTX megerősítette a problémát, és közölte, hogy dolgoznak a hibák kijavításán – írja a Világgazdaság.

Európa több nagy repülőtere súlyos fennakadásokat szenvedett el - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Repülőtéri támadások Európában

A Heathrow, a brüsszeli Zaventem, a berlini és a dublini repülőtér is jelentett fennakadásokat. Szombaton összesen 29 érkezést és indulást töröltek, miközben Heathrow-ról eredetileg 651, Brüsszelből 228, Berlinből pedig 226 járatot indítottak volna.

A Budapest Airport arról számolt be, hogy a szombati nap során Ferihegyen is érzékelhetőek voltak kisebb hatások, de a működés alapvetően zavartalan maradt.

A kibertámadás nem elszigetelt eset: korábban autógyárakat, egészségügyi és kiskereskedelmi rendszereket is értek hasonló akciók. Nemrég például a Jaguar Land Rover is kénytelen volt leállítani termelését egy hasonló támadás következtében.

