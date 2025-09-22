Egy növény, ami olcsóbb, mint gondolná, mégis igazi egészségbomba!

A kecskeméti piac ősszel is bővelkedik friss hazai zöldségekben és gyümölcsökben, de a standokon mégis feltűnőek a piros retek szép csomói. A BAON információi szerint a csomag ára 350–400 forint között mozog, így bárki könnyen beszerezheti. A piros retek friss íze feldobja a reggeli szendvicseket és kitűnő alapanyag egy ízletes salátához is.

A piros retek a szezon titkos egészségbombája

Fotó: Unsplash

Piros retek: ezért érdemes fogyasztani?

A piros retek igazi vitaminbomba. Magas C-vitamin-tartalmával erősíti az immunrendszert, védi a sejteket az oxidatív stressztől és hozzájárul a bőr egészségéhez.

Méregtelenítő hatása segíti a máj és a gyomor működését, emellett vízhajtóként támogatja a vesék tisztulását.

Rosttartalma elősegíti az emésztést, teltségérzetet ad, így fogyókúrázóknak is ideális. A piros retek gazdag folsavban, B- és K-vitaminban, valamint olyan ásványi anyagokban, mint a kálium, kalcium, magnézium, vas, foszfor és cink – ezek mind hozzájárulnak a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez.

