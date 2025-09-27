Ő sodorta veszélybe Magyarország energiaellátását – fotón a Barátság vezeték támadója

Robert „Madyar” Brovdi, az ukrán drónosztagok parancsnoka azzal lett igazán ismert a magyar sajtóban, hogy ő vezényelte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között – írja elemzésében az Ellenpontra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Robert Brovdi ukrán drónparancsnok meglehetősen durván szólt vissza a magyar kormánynak, holott a kabinet reakciója érthető annak fényében, hogy a parancsnok veszélyeztette Magyarország kőolajellátását

Ismeretes, nem sokkal a támadás után Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be, hogy Brovdit kitiltja Magyarországról és a teljes schengeni övezetből, mivel a támadással közvetlenül veszélyeztette az ország energiaellátását. Erre hamarosan az érintett is üzent, és nem finomkodott, szó szerint azt írta a magyar kormányzatnak, hogy „dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat”.

Eddigi pályáját érdemes feleleveníteni a Magyar Nemzet szerint: Robert Brovdi 1975-ben született Ungváron, magyar gyökereiből ered a „Madyar” becenév, amelyet hívójeléül választott a hadseregben is. Brovdi a tanulmányai után üzleti pályára lépett: gabonakereskedelmi cégekben szerzett részesedést, és a 2000-s évekre a Granum-csoport vezetőjeként vált ismertté. Exportügyletei több mint húsz országba juttattak ukrán gabonát.

Ahogy az Ukrajnában nem példa nélküli, a gazdasági életben sikeres Brovdi hamar a politikában találta magát. A Porosenko-kormány alatt két évig miniszterelnökként tevékenykedő Arszenyij Jacenyuk Változás Frontja nevű pártjának helyi vezetőjeként megyei képviselői posztot szerzett Kárpátalján. Mindeközben pedig egyre nagyobb befolyást szerzett az ukrán állami tulajdonban lévő agrárvállalkozásokban – emlékeztetett az Ellenpont. Utóbbi azért is figyelemre méltó, mivel 2009-ben csatlakozott a Khlib Investbud (Хліб Інвестбуд) nevű vegyes tulajdonú vállalathoz, amelynek

működését több alkalommal vizsgálta a sajtó és a hatóságok, mivel a cég rendkívül kedvező állami kvótákhoz és exportengedélyekhez jutott, sokszor versenytársak kizárásával.

Felmerült a gyanú, hogy a vállalat egyfajta árnyékmonopóliumként működött, amely mögött politikai és gazdasági érdekcsoportok álltak. 2012 augusztusában Brovdi váratlanul távozott a cégtől.