Megszólalt Rubint Réka, ettől mindenki sírva fakad

Rubint Réka ismét bepillantást engedett magánéletébe: legutóbbi Instagram-bejegyzése igazi szívet melengető vallomás az anyaságról és a családról. A fitneszedző elárulta, hogy egy nehéz nap után legidősebb fia, ifj. Schobert Norbert egy virágcsokorral és személyes üzenettel lepte meg otthon, aminek hatására Rubint Réka könnyei potyogni kezdtek - írja a BORS.

Hatalmas meglepetés érte Rubint Rékát

Fotó: Instagram/Rubint Réka

Csak potyogtak a könnyeim… mert kevesen tudják, mennyire nehéz időszak áll mögöttünk, ami még különlegesebbé tette a mi szövetségünket!

– írta a posztban, kiemelve az anya–fia kapcsolat szépségét és erejét.

Rubint Réka megható pillanata

Rubint Réka nemcsak legidősebb fiát méltatta: posztjában háláját fejezte ki mindhárom gyermeke iránt, akik „hatalmas szívvel és tiszta lélekkel” ajándékozták meg őt. Különösen őszinte vallomást tett arról, hogy éppen legidősebb fiától tanulta meg kimondani a „szeretlek” szót – egy olyan gesztust, ami számára a valódi anyaság felszabadító pillanata volt.

Tele van a szívem hálával és szeretettel! Köszönöm Istenem a családomat és az életemet! Köszönöm Őket!

– zárta a sorait a háromgyermekes édesanya, ismét bizonyítva, hogy számára a család az első.