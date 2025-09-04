Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Sokan találgatják, mi állhat a háttérben. Egyesek szerint egyszerű kíváncsiságból próbálta ki Rubint Réka az alkalmazást, mások úgy vélik válságban van a házassága Schobert Norbival, többen arra tippeltek, hogy az alkalmazás népszerűségének a megtekintése miatt töltötte le az Appot. A legmegdöbbentőbb, hogy Rubint Réka saját magát buktatta le egy képernyőfotó megosztásával.

Rubint Réka gyanúba keverte magát.

Fotó: Instagram/Rubint Réka

Reddit-kommentek kavarták fel az állóvizet

A Redditen már külön szál indult a témában, ahol a kommentelők viccelődve, de kíváncsian osztották meg véleményüket:

De hát ő már az őskor óta halálszerelmes Apcikába.

Én szerintem meg ezt valaki küldhette neki, hogy benne van a topban az alkalmazásuk.