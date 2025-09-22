Meghalt Pom Pom és Gombóc Artúr megalkotója

Életének 95. évében meghalt Sajdik Ferenc, a magyar karikatúra és rajzfilm egyik legkiemelkedőbb alakja. Nevéhez olyan ikonikus figurák fűződnek, mint Pom Pom, Gombóc Artúr vagy A nagy ho-ho-horgász szereplői. Pályafutása során több száz könyvet illusztrált, és évtizedeken át a Ludas Matyi szatirikus hetilap meghatározó munkatársa volt.

Sajdik Ferenc 95 éves volt - Forrás: wikipédia Fotó: MTI/Balogh Zoltán /

A gyászhírt Pápai Gábor karikaturista osztotta meg saját Facebook-oldalán.

Sajdik Ferenc: a magyar karikatúra mestere 95 évesen távozott

Sajdik Ferenc 1930-ban született, tanulmányait Budapesten végezte. Már fiatalon a grafika és a karikatúra felé fordult, első sikereit a nyomdai munkák mellett aratta. 1955-től a Rádió- és Televízióújság rajzolójaként dolgozott, majd az 1960-as évektől a Ludas Matyi révén vált országosan ismertté.

A művész több mint 300 könyv illusztrációját készítette el, és számos kitüntetést kapott, köztük a Munkácsy Mihály-díjat, a Prima Primissima díjat és a Kossuth-díjat. Csukás István meseíróval közösen írt és rajzolt meséik – köztük a Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-horgász – a mai napig generációk kedvencei.

