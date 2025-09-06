220 méteren át csúszott egymásba a két vonat – rémisztő részletek a sápi vonatbalesetről

A Közlekedésbiztonsági Szervezet részletes jelentést tett közzé a 2023. november 15-én, Sápnál történt súlyos vonatbalesetről. A tragikus hajnalon egy tehervonat ütközött össze egy személyvonattal, a mozdonyvezető életveszélyesen megsérült, további négy ember könnyebb sérüléseket szenvedett – számolt be sápi vonatbalesetről készült friss jelentésről a Haon.hu.

Sáp, 2023. november 15. A sápi vonatbalesetben összeroncsolódott vasúti járművek a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp vasútállomásán 2023. november 15-én. A hajnali órákban egy tehervonat eddig tisztázatlan okból nem vette figyelembe a számára a behaladást tiltó jelzést és nekiütközött az állomáson várakozó, Biharkeresztesről Püspökladányba tartó személyvonatnak. A balesetben mindkét mozdonyvezető, a jegyvizsgáló, illetve a vonaton tartózkodó öt utasból négyen megsérültek. MTI/Czeglédi Zsolt

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A sápi vonatbaleset oka: fáradtság és elalvás a mozdonyban

A jelentés szerint a tehervonat mozdonyvezetője a fáradtság miatt nem észlelte a „Megállj!” jelzést.

A szerelvény 60 km/órás sebességgel haladt át a tilos jelzésen, és a második vágányon nekiütközött az ott várakozó személyvonatnak.

Az ütközésben mindkét mozdony súlyosan megrongálódott, a személyvonat két kocsija és a tehervonat egy kocsija is megsérült. A karambol után a vonatok még 220 méteren át csúsztak egymásba fúródva.

A mozdonyvezető beismerte: elaludt szolgálat közben

A vizsgálat kiderítette: a mozdonyvezető előző nap kezdte meg a szolgálatát, hosszú ideig volt úton, és a fáradtságát energiaitalokkal próbálta ellensúlyozni. Az irányítóval folytatott beszélgetésben elismerte, hogy az ütközés pillanatában elaludt.

A személyvonat vezetője mindössze 70 méterről próbált fény- és világításjelzésekkel reagálni, de a tragédia elkerülhetetlen volt. A katasztrófavédelem reggel 7:50-kor emelte ki a roncsok közül a súlyosan sérült mozdonyvezetőt.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet szerint a sápi vonatbaleset fő oka a fáradtság kezelésének hiánya volt. Az oktatás hiánya, a túl hosszú szolgálat és a pihenés elmaradása vezettek ahhoz, hogy a mozdonyvezető kimerültsége végül tragédiába torkollott.

