Tízezrével szórják ki a sárga kukákat

Az első komoly változást 25 éve hozták a szelektív szigetek, ahol papírt, műanyagot és fémet gyűjthettek a lakosok. Később az átlátszó zsákokban gyűjtött hulladékot már a szolgáltató szállította el az otthonoktól. Most pedig elérkezett a következő korszak: jön a sárga kuka.

Győrben már több háztartásnál is látható a sárga kuka, amely a szelektív hulladékgyűjtés új korszakát jelzi. Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

A fejlődés új szakasza: sárga kuka minden háztartásnak

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) igazgatója, Nagy Csaba szerint Magyarország egyik legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszere működik Győrben. A MOHU iránymutatása alapján a csomagolóanyagok otthonról történő gyűjtése vált prioritássá, ezért időszerű volt a rendszer megújítása.

A családi házakhoz már eljutottak a sárga tetejű kukák, a négylakásosnál nagyobb társasházak képviselőitől pedig szeptember 19-ig várják a visszajelzéseket, hogy mennyi edényre van szükség. Egyedi megoldásokat ígérnek: ahol kevés a hely, ott akár heti háromszor is ürítik majd a kukákat.

Több tízezer sárga kuka érkezik vidékre is

Nemcsak Győr, hanem 101 környező település is érintett a fejlesztésben. Ide több mint 42 ezer gyűjtőedényt kell kiszállítani, az önkormányzatok segítségével. Győrújbaráton például 2500, míg Bakonyságon mindössze 43 sárga kukát kell elhelyezni. A kiosztás ősszel indul, és minden településen biztosítják az ingyenes kukákat.

Ingyenes szolgáltatás, értékes újrahasznosítás

A MOHU biztosítja a szelektív hulladékgyűjtő edényeket, ezért sem a kukákért, sem az ürítésükért nem kell fizetni. A papír, műanyag és fém hulladékot beszállítás után szétválogatják, majd újrahasznosítják, így a szemétből érték lesz. Az üveghulladékot azonban továbbra is a közterületi gyűjtőkbe kell vinni.

A nyár folyamán 18 új Mercedes kukásautó is munkába állt Győrben, ezzel biztosítva a rendszer gördülékeny működését.

A GYHG kukásautója már háztól viszi el a szelektív sárga kukákat Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egyre könnyebben válhatunk profi hulladékválogatóvá, hiszen a lakosság számára biztosított eszközökkel és a rendszeres elszállítással lépésről lépésre egyszerűbbé válik a szelektív gyűjtés