Életveszélyes helyzetbe került Schóbert Lara

Meggondolatlan szelfit posztolt magáról Schóbert Lara. A közvélemény Redditen esett neki a sztárcsemetének, aki vezetés közben fotózgatta magát.

Schóbert Lara vezetés közben fotózgatta magát.

Fotó: Instagram/Schóbert Lara

Vezetés közben fotózgatta magát Schóbert Lara

„Kedves Schóbert Lara, tudom, hogy sok észt nem osztottak, de miért az autópályán menet közben kell szelfizni?” – írta egy felhasználó.

„Elvenném a jogosítványát” – írta egy másik kommentelő.

„Az ilyeneket miért nem veszi elő a rendőrség??????!!!! Közúti veszélyeztetés...Meg még saját maga gyártott bizonyítékot róla” – írta egy felháborodott felhasználó.