Schóbert Lara

Életveszélyes helyzetbe került Schóbert Lara

Óriási felháborodást váltott ki a sztárcsemete legújabb Instagram-bejelentkezése. Schóbert Lara veszélyes szelfijére teljesen kiakadt az internet népe.
Meggondolatlan szelfit posztolt magáról Schóbert Lara. A közvélemény Redditen esett neki a sztárcsemetének, aki vezetés közben fotózgatta magát. 

Schóbert Lara vezetés közben fotózgatta magát.
Fotó: Instagram/Schóbert Lara

Vezetés közben fotózgatta magát Schóbert Lara

„Kedves Schóbert Lara, tudom, hogy sok észt nem osztottak, de miért az autópályán menet közben kell szelfizni?” – írta egy felhasználó. 

„Elvenném a jogosítványát” – írta egy másik kommentelő. 

„Az ilyeneket miért nem veszi elő a rendőrség??????!!!! Közúti veszélyeztetés...Meg még saját maga gyártott bizonyítékot róla” – írta egy felháborodott felhasználó. 

“Kedves” @laraschobertt tudom hogy sok észt nem osztottak ,de miert az autópályán menet közben kell szelfizni ? Áruld már el kerlek 🤷🏼‍♀️
byu/Ok_Hunter5280 intalk_hunfluencers

 

