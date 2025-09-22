Schóbert Lara újra szakított? Minden jel erre mutat

Úgy tűnik, nem tartott sokáig Schóbert Lara és üzletember párja, Csereklei Dávid románca. A fiatal lány közösségi oldaláról eltűntek a közös fotók, ami követői körében azonnal találgatásokat indított el - számol be a Blikk.

Schóbert Lara egyelőre nem kommentálta a történteket

Fotó: Instagram/Schobert Lara

Schóbert Lara eltűntette a közös fotókat

Lara és 12 évvel idősebb párja idén nyáron vállalták fel kapcsolatukat. Júniusban még együtt mutatkoztak a Sztárbox sajtótájékoztatóján, majd a Balatonon készült közös képeiket is büszkén osztották meg. A posztokban romantikus üzenetek és szimbólumok utaltak arra, hogy komoly a kapcsolat.

Mostanra azonban minden nyom eltűnt Lara oldaláról.

A fiatal sztár korábbi szakításait is hasonló módon jelezte követőinek: mindig eltávolította a közös fotókat.

Bár sokan választ várnak, Lara egyelőre nem kívánt megszólalni az ügyben, ahogyan szülei, Schóbert Norbert és Rubint Réka sem. A rajongók mindenesetre csalódottak, hiszen a nyáron még úgy tűnt, hogy a fiatal lányra ismét rátalált a szerelem.

