Hatalmas változás jöhet a KRESZ-ben – ennek nem mindenki fog örülni

Sokan várják már, hogy emeljék a sebességhatárt a magyar autópályákon. Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János bejelentése alapján a kormány tervezi, hogy a jelenlegi 130 km/h helyett 140 km/h legyen a megengedett legnagyobb sebesség egyes autópálya-szakaszokon.

Hamarosan eldől, emelik-e a sebességhatárt a magyar autópályákon

Fotó: Zetovics Mario

Ez a módosítás nem lesz általános, csak olyan útszakaszokon alkalmaznák, ahol az infrastruktúra és a forgalom lehetővé teszi.

A szakértők szerint a modern autók műszaki állapota valóban lehetővé teszi a nagyobb tempót, de a legnagyobb kihívás a szabályok betartása és a vezetők közlekedési magatartása. Horváth László gépjárművezető-szakoktató rámutatott, hogy sokan már a jelenlegi 130 km/h-s határt sem tartják be, így a sebességhatár emelése után még nagyobb kihívás lehet a szabályok betartása – írja a Haon.

A magasabb sebességhatár nagyobb baleseti kockázattal jár

Lázár János miniszter elismerte, hogy a magyar autópályákon gyakran előfordul a 140-150 km/h közötti sebesség, ezért merült fel a sebességhatár emelése. Azonban a magasabb sebesség nagyobb baleseti kockázattal jár, hiszen nő a reakcióidő csökkenése és a balesetek súlyossága is. Az új szabályozás társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődik, hogy az állampolgárok is véleményt mondhassanak a sebességhatár emeléséről. A cél egy olyan korszerű, mégis biztonságos közlekedési szabályrendszer kialakítása, amely igazodik a jelenlegi technikai körülményekhez és a hazai közlekedési kultúrához.

Ha 140 km/h-ra emelnék a megengedett sebességet bizonyos magyar autópálya-szakaszokon az új KRESZ-tervezet szerint, akkor az várhatóan 2026 szeptemberétől lépne életbe.

