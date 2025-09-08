Egy lufi okozta majdnem a vesztét egy siklóernyősnek – videó

Egy meghökkentő felvétel járja körbe a közösségi médiát, amelyen az látszik, ahogy siklóernyőzés közben váratlanul egy magányosan szálló születésnapi lufi kerül egy férfi látóterébe. A kék ég hátterében bronz színű, hatalmas „6”-os számot formázó lufi sodródott az ernyő útjába. A férfi először próbálta lábbal arrébb rúgni a furcsa „légközlekedési akadályt”, ám a ballon kibillent, majd beleakadt a siklóernyő zsinórjaiba. A következő pillanatokban a sportoló képtelen volt uralni az ernyőt, amely furcsán megbillent, és veszélyesen sodródni kezdett lefelé.

A siklóernyős élete pillanatokon múlt

A drámai helyzetben nem maradt más választása: kényszerleszállást kellett végrehajtania. A felvételen jól látszik, ahogy a pilóta a lehető legbiztonságosabb helyet keresi a földet éréshez, majd végül egy füves mezőn ér földet.

Szerencsére nem történt sérülés, ám a videó azonnal virálissá vált – sokan nem hitték el, hogy egy ártalmatlannak tűnő születésnapi lufi okozhat ekkora veszélyt. Mások szerint szimbolikus, hogy éppen egy „6”-os számot formázó ballon sodorta bajba, mintha valami baljóslatú üzenetet hordozna.

Siklóernyős a pácban: