Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

silkóernyő

Egy lufi okozta majdnem a vesztét egy siklóernyősnek – videó

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő videó tarolta le az internetet. A felvételen az látszik, ahogy egy silkóernyő látóterébe kerül egy születésnapi lufi, amit megpróbál elrúgni, de nem jár sikerrel, mert az beleadkad az ernyőjébe. Így nem maradt más esélye a túlélésre mint a kényszerleszállás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
silkóernyőlufibaleset

Egy meghökkentő felvétel járja körbe a közösségi médiát, amelyen az látszik, ahogy siklóernyőzés közben váratlanul egy magányosan szálló születésnapi lufi kerül egy férfi látóterébe. A kék ég hátterében bronz színű, hatalmas „6”-os számot formázó lufi sodródott az ernyő útjába. A férfi először próbálta lábbal arrébb rúgni a furcsa „légközlekedési akadályt”, ám a ballon kibillent, majd beleakadt a siklóernyő zsinórjaiba. A következő pillanatokban a sportoló képtelen volt uralni az ernyőt, amely furcsán megbillent, és veszélyesen sodródni kezdett lefelé.

siklóernyő
A siklóernyős élete pillanatokon múlt

A drámai helyzetben nem maradt más választása: kényszerleszállást kellett végrehajtania. A felvételen jól látszik, ahogy a pilóta a lehető legbiztonságosabb helyet keresi a földet éréshez, majd végül egy füves mezőn ér földet.

Szerencsére nem történt sérülés, ám a videó azonnal virálissá vált – sokan nem hitték el, hogy egy ártalmatlannak tűnő születésnapi lufi okozhat ekkora veszélyt. Mások szerint szimbolikus, hogy éppen egy „6”-os számot formázó ballon sodorta bajba, mintha valami baljóslatú üzenetet hordozna.

Siklóernyős a pácban:

@thenullhypothesis Bumped into a birthday balloon as I flew into the Sunset… #Paramotor #RealFairy #Paragliding #flying #ppg ♬ Free Bird - Lynyrd Skynyrd

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!