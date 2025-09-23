A sorozatgyilkosok világa 2. rész

A sorozatgyilkosok világa egyszerre félelmetes és hátborzongatóan érdekes. Kitanics Márk pszichológus szerint az ismétlődő gyilkosságok mögött mindig valamilyen kapocs húzódik: az áldozatok kinézete, élethelyzete vagy akár társadalmi státusza. A beszélgetésben szó esett az ötlépcsős folyamatról – a fantáziálástól és becserkészéstől az elrabláson át egészen a gyilkosságig és a holttest eltüntetéséig vagy kiállításáig.

Kitanics Márk pszichológus a Jard podcastban elemezte, mitől lesz valaki sorozatgyilkos, és milyen a sorozatgyilkosok gondolkodása.

Fotó: Jard podcast

Konkrét példák is előkerültek: Albert Fish, aki gyermekeket ölt és kannibalizmust is gyakorolt, vagy David Berkowitz, aki a saját traumáit vetítette ki áldozataira, és akit a „Sam fia” néven is emlegettek. A podcastban arról is szó esik, hogy miért ismétlik meg újra és újra a tetteiket a gyilkosok, és miért alig akad példa arra, hogy maguktól abbahagyják.

Miért vonzanak minket a sorozatgyilkosok történetei?

A pszichológus szerint részben az emberi kíváncsiság, részben a borzongás élménye hajtja a közönséget. Nem véletlen, hogy filmek és sorozatok – mint A bárányok hallgatnak vagy a Martfűi rém feldolgozásai – is folyamatosan reflektálnak ezekre a sötét történetekre. A beszélgetés azonban hangsúlyozza: a valóság sokszor még a fikciónál is kegyetlenebb.

Nézze meg a Jard podcast teljes adását, ahol kiderül, hogyan gondolkodnak a sorozatgyilkosok.