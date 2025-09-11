Extra kupon segíti a mindennapi bevásárlást ezekben az üzletekben

A SPAR Magyarország új akcióval könnyíti meg a nyugdíjas korosztály mindennapjait. Azok a vásárlók, akik élelmiszer-utalvánnyal fizetnek a SPAR hálózat üzleteiben, most nemcsak az utalvány értékét költhetik el, hanem egy extra kedvezményben is részesülhetnek. A kezdeményezés célja, hogy segítsen mérsékelni a mindennapi kiadásokat és plusz támogatást adjon azoknak, akiknek a havi költségvetése sokszor szűk keretek között mozog.

Spar kuponnapok

Hogyan működik a spar akciója?

Az ajánlat lényege, hogy minden nyugdíjas, aki legalább 5 000 forint értékben vásárol nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletekben, a vásárlás után egy 500 forint értékű kupont kap ajándékba. Ez a kupon a későbbi vásárlások alkalmával levásárolható, így közvetlen megtakarítást jelent. A kuponokat a pénztáraknál adják ki, mivel az utalványokat is csak itt lehet beváltani, így a folyamat egyszerű és gyors marad.

A kuponok beváltására bőven van idő: 2025. december 31-ig érvényesek, így a vásárlók akár hónapokkal később is élhetnek a kedvezménnyel. A kiadási akció azonban csak 2025. október 31-ig tart, illetve addig, amíg a készlet tart, ezért érdemes mielőbb kihasználni a lehetőséget.

Mire érdemes figyelni a felhasználásnál?

Egyetlen fontos feltétel van: a kedvezmény csak akkor jár, ha a nyugdíjas utalvánnyal fizetett összeg eléri az 5 000 forintot. Ez biztosítja, hogy a kupon valóban a mindennapi bevásárlás kiegészítője legyen, és ne apróbb, alkalmi költéseknél kerüljön elő. Emellett érdemes tudni, hogy a kuponok felhasználhatósága üzletenként eltérhet bizonyos termékkategóriák esetében, így vásárlás előtt célszerű megkérdezni a pénztárost, mire vonatkozik pontosan a kedvezmény.

Miért fontos ez a kezdeményezés?

A SPAR ezzel az akcióval nemcsak egyszeri kedvezményt ad, hanem egy olyan rendszert kínál, amely folyamatosan segíti a vásárlókat. Aki rendszeresen utalvánnyal vásárol, az újra és újra gyűjthet 500 forintos kuponokat, amelyeket aztán később válthat be. Ez a megoldás ösztönzi a tudatos vásárlást és lehetőséget ad arra, hogy a havi kiadások jobban tervezhetők legyenek.