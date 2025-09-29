Érkezik az októberi kuponkavalkád a SPAR üzleteibe

Októberben a SPAR üzleteiben ismét kuponkánaán várja a vásárlókat: a legkülönfélébb termékekre érvényes kedvezményekkel tehetjük olcsóbbá a bevásárlást. A kiskereskedelmi lánc célja, hogy a mindennapi alapélelmiszerek és a háztartási cikkek is elérhetőbbé váljanak a családok számára.

Indul a a SPAR októberi kuponkavalkádja!

A kuponok között megtalálhatók kedvezmények friss pékárukra, húsokra, tejtermékekre és zöldségekre, de a polcokon sorakozó háztartási eszközök, tisztítószerek és egyes prémium termékek is olcsóbban kerülhetnek a kosarunkba. A vásárlók így akár több ezer forintot is megtakaríthatnak egy nagyobb heti bevásárlás során.

Digitális és nyomtatott kuponok egyaránt

A SPAR nemcsak a hagyományos, nyomtatott kuponfüzeteket kínálja, hanem digitális formában is elérhetővé teszi a kedvezményeket. Az applikációban aktiválva a kuponokat egyszerűbbé válik a beváltás, és a pénztárnál azonnal levonódik az árengedmény. Ez különösen praktikus azok számára, akik szeretnék elkerülni a papíralapú kuponok gyűjtögetését.

Széles termékkör, széles megtakarítás

A kedvezmények között szerepelnek mindennapos alapvető élelmiszerek – például kenyér, tej és vaj –, de olyan termékeket is olcsóbban vihetünk haza, mint a kávé, üdítők vagy éppen a szezonális édességek. Emellett a háztartási szerek, tisztítószerek és higiéniai termékek is bekerültek a kínálatba, így a kuponok valóban a teljes háztartást lefedik.

Családbarát akciók

A SPAR célja nem csupán a forgalom növelése, hanem az is, hogy a vásárlók számára elérhetőbbé váljanak a mindennapok. A családbarát akciók lehetővé teszik, hogy a háztartások jelentős összegeket takarítsanak meg, miközben a minőségből nem kell engedniük.

Bevásárlás okosabban a SPAR üzletekben

Az októberi kuponok tehát nem csupán akciók, hanem tudatos vásárlási lehetőségek is. Aki előre megtervezi a bevásárlást, figyeli az érvényes kuponokat, és kihasználja a digitális applikáció előnyeit, az akár hónap végére is érezhető megtakarítást érhet el.

