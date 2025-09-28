Komoly bajt jelezhet, ha ilyen színű a vizelete

Egy új kutatás rávilágított, hogy a sötét színű reggeli vizelet akár a stressz mértékéről is árulkodhat. A jelenség hátterében a dehidratáció áll: ha valaki tartósan keveset iszik, a szervezet nehezebben birkózik meg a mindennapi stresszel. A Fit Book információi szerint ez mérhetően magasabb kortizolszintet eredményez, ami hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri, anyagcsere- és gyulladásos betegségek kockázatát.

A stressz jelei a reggeli vizelet színében is megmutatkozhatnak

Fotó: Unsplash

Stressz és a reggeli vizelet színe

A vizsgálatban fiatal felnőttek két csoportját hasonlították össze: az egyikben alig fogyasztottak napi 1,5–1,6 liternél több vizet, míg a másikban bőven 2,5–3 litert. A stresszhelyzetet laboratóriumi körülmények között idézték elő, és a résztvevők kortizolszintjét nyálmintákból mérték.

Az eredmények szerint a kevés folyadékot fogyasztók jóval erősebben reagáltak a stresszre: kortizolszintjük a stresszhelyzet után meredeken emelkedett, míg a jól hidratált csoportnál nem.

A tartósan magas kortizolszint hosszú távon károsíthatja a szervezetet, növeli a depresszió, a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát. A kutatás üzenete egyszerű: a megfelelő hidratáltság nemcsak a közérzetet javítja, hanem a stressz biológiai feldolgozását is könnyebbé teszi.

Gondolta volna? A gyors stresszoldás kulcsa ott van az udvarában. Részletek az Origo oldalán.