A sufnituning, azaz a házilagos, szakértelem nélküli autós javítások sokszor röhejesek, de számtalanszor előfordul az is, hogy valaki életveszélyesen tákolja össze az autóját – figyelmeztet Mátrai Géza, káli autószerelő és autóelektronikai mester a Heol oldalán.

Amikor életveszélyessé válik a barkácsolás: a sufnituning legsúlyosabb baklövései

Fotó: Unsplash

A szakember szerint sokan otthon próbálják megjavítani az autójukat, olyan problémával is, amelyhez valójában szervizre lenne szükség. Nem jobb ennél az sem, ha „hozzáértő” ismerősre bízzuk az autónkat.

Sokszor mire a gépkocsi szakemberhez kerül, a házi barkácsolásból adódó problémák gyakran már komoly fejtörést okoznak, és bár néha csak viccesek, sok esetben életveszélyesek is lehetnek.

Egy ügyfele például telefonon félreértette az instrukciókat, és a fékolaj ellenőrzése helyett étolajat öntött a kuplunghoz, de volt olyan is, hogy motorolaj került a hűtővíz helyére.

A sufnituning azonban sokszor súlyos kockázattal járnak: áthúzott vezetékek, tűzveszélyes rádióbekötés vagy hibás akkumulátor-szerelés mind az autó kigyulladásához vezethetnek.

Sokan a karosszéria megerősítését is házilagos módszerekkel oldják meg, például betonozással, purhabbal, kerítésdróttal vagy zsákmadzaggal rögzített kipufogóval, sőt a spirálrugók közé teniszlabdákat helyezve próbálják javítani az autót. Az ilyen sufnituning nemcsak a járművek élettartamát csökkenti, hanem a közlekedésbiztonságot is jelentősen veszélyezteti.