Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

sufnituning

Amikor életveszélyessé válik a barkácsolás: a sufnituning legsúlyosabb baklövései

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan hiszik, hogy otthon is könnyedén megoldhatják az autójuk apróbb hibáit, pedig a valóságban sokszor nagyobb és komplexebb a baj, mint gondolnák. A sufnituning azonban életveszélyes következményekkel is járhat, ha a barkácsolás szakértelem nélkül történik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sufnituningotthoni autószerelésautószerelés

A sufnituning, azaz a házilagos, szakértelem nélküli autós javítások sokszor röhejesek, de számtalanszor előfordul az is, hogy valaki életveszélyesen tákolja össze az autóját – figyelmeztet Mátrai Géza, káli autószerelő és autóelektronikai mester a Heol oldalán. 

Amikor életveszélyessé válik a barkácsolás: a sufnituning legsúlyosabb baklövései
Amikor életveszélyessé válik a barkácsolás: a sufnituning legsúlyosabb baklövései
Fotó: Unsplash

A szakember szerint sokan otthon próbálják megjavítani az autójukat, olyan problémával is, amelyhez valójában szervizre lenne szükség. Nem jobb ennél az sem, ha „hozzáértő” ismerősre bízzuk az autónkat. 

Sokszor mire a gépkocsi szakemberhez kerül, a házi barkácsolásból adódó problémák gyakran már komoly fejtörést okoznak, és bár néha csak viccesek, sok esetben életveszélyesek is lehetnek. 

Egy ügyfele például telefonon félreértette az instrukciókat, és a fékolaj ellenőrzése helyett étolajat öntött a kuplunghoz, de volt olyan is, hogy motorolaj került a hűtővíz helyére. 

A sufnituning azonban sokszor súlyos kockázattal járnak: áthúzott vezetékek, tűzveszélyes rádióbekötés vagy hibás akkumulátor-szerelés mind az autó kigyulladásához vezethetnek. 

Sokan a karosszéria megerősítését is házilagos módszerekkel oldják meg, például betonozással, purhabbal, kerítésdróttal vagy zsákmadzaggal rögzített kipufogóval, sőt a spirálrugók közé teniszlabdákat helyezve próbálják javítani az autót. Az ilyen sufnituning nemcsak a járművek élettartamát csökkenti, hanem a közlekedésbiztonságot is jelentősen veszélyezteti. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!