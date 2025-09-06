Őstermelő árulta el, mi a tökéletes sült sütőtök titka

A sütőtök az utóbbi hetekben már feltűnt a piacokon, és sokan azonnal hazaviszik, hogy krémlevest, pürét vagy egyszerűen sült tököt készítsenek belőle. Laknerné Kati, a győri Vásárcsarnokban árusító koroncói őstermelő szerint a meleg nyár kedvezett a termésnek, ám a rendszeres öntözés elengedhetetlen volt - írja a Kisalföld.

Méz nélkül is édes a jól beérett sütőtök

Fotó: Unsplash

Az árak azonban stabilak maradtak: darabja 590 forint, ugyanannyiba kerül, mint tavaly.

Sütőtök sütése őstermelői tippel

Laknerné Kati azt is elárulta, hogyan lesz igazán finom a sült sütőtök. A feldarabolt tököt addig érdemes sütni, amíg kifolyik belőle a leve, majd ezt le kell önteni. Így nem keletkezik túl sok pára, és a végeredmény édesebb, koncentráltabb ízű lesz.