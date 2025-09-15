Óvatosan csajozz Svédországban!

Érdemes felelősségteljesen csajozni Svédországban és ideje félretenni egy-két régi sztereotípiát is. Úgy tűnik, hogy továbbra sem a kék szemű, hosszú hajú svéd bombázókkal akadnak gondok, hanem inkább az újsvéd lányokkal érdemes vigyázni. Persze, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is, hiszen a legújabb adatok szerint jelenleg 280 tinédzser lánnyal szemben folyik eljárás a vikingek igen gyér utódainál emberölés miatt. Szép dolog ugyan, hogy a liberális gőzhengerben az elfogadás a legfontosabb dolog, csak hát ezt nem csak a svédeknek kellene alkalmazniuk, hanem azoknak is, akik bevándorlóként érkeztek az északi államba. Ők azonban kevésbé érzik az erre való hajlandóságot, így hát másképp próbálják megmutatni, hogy méltó állampolgárok.
Már maga ez a szám megdöbbentő, hiszen közel háromszáz tinédzser lány gyilkosról beszélünk, akik ellen jelenleg eljárás zajlik, de ha megnézzük a statisztikákat, akkor nem túl meglepő módon azt is láthatjuk, hogy többségük bevándorló hátterű. Még jó, hogy most nem a tinédzser fiúkról, vagy a felnőtt migránsokról beszélünk, mert akkor még brutálisabb adatokat láthatnánk. Ez pont elég rémisztő és tökéletesen megmutatja a multikulti félelmetes zsákutcáját, azt, hogy az őslakosok lassan már a megtűrt státuszt sem mondhatják magukénak a saját hazájukban. Az egykor büszke és kőkemény vikingek félnek saját otthonaikban, miközben migráns tinédzserek bandái ölik egymást és a svédeket szinte teljesen zavartalanul. Ha pedig egyeseknek nem tetszik az új módi, akkor megtanulhatja a progresszív történetírásból, hogy már őseik is a feketéktől tanultak írni, olvasni, sőt, a törzsfőik is afrikaiak voltak. Tényleg, most fogalmazódik meg bennem a jogosnak tűnő kérdés: mi a fenét keresnek még a svédek Svédországban? Nemsokára megkapjuk az egyértelmű választ.