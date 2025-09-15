Óvatosan csajozz Svédországban!

Érdemes felelősségteljesen csajozni Svédországban és ideje félretenni egy-két régi sztereotípiát is. Úgy tűnik, hogy továbbra sem a kék szemű, hosszú hajú svéd bombázókkal akadnak gondok, hanem inkább az újsvéd lányokkal érdemes vigyázni. Persze, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is, hiszen a legújabb adatok szerint jelenleg 280 tinédzser lánnyal szemben folyik eljárás a vikingek igen gyér utódainál emberölés miatt. Szép dolog ugyan, hogy a liberális gőzhengerben az elfogadás a legfontosabb dolog, csak hát ezt nem csak a svédeknek kellene alkalmazniuk, hanem azoknak is, akik bevándorlóként érkeztek az északi államba. Ők azonban kevésbé érzik az erre való hajlandóságot, így hát másképp próbálják megmutatni, hogy méltó állampolgárok.

A régi svédek lassan jobb, ha elbújnak, mert az újsvédek valami egészen mást képviselnek, mint a vikingek.

Svéd fiúk, ne sírjatok!

Már maga ez a szám megdöbbentő, hiszen közel háromszáz tinédzser lány gyilkosról beszélünk, akik ellen jelenleg eljárás zajlik, de ha megnézzük a statisztikákat, akkor nem túl meglepő módon azt is láthatjuk, hogy többségük bevándorló hátterű. Még jó, hogy most nem a tinédzser fiúkról, vagy a felnőtt migránsokról beszélünk, mert akkor még brutálisabb adatokat láthatnánk. Ez pont elég rémisztő és tökéletesen megmutatja a multikulti félelmetes zsákutcáját, azt, hogy az őslakosok lassan már a megtűrt státuszt sem mondhatják magukénak a saját hazájukban. Az egykor büszke és kőkemény vikingek félnek saját otthonaikban, miközben migráns tinédzserek bandái ölik egymást és a svédeket szinte teljesen zavartalanul. Ha pedig egyeseknek nem tetszik az új módi, akkor megtanulhatja a progresszív történetírásból, hogy már őseik is a feketéktől tanultak írni, olvasni, sőt, a törzsfőik is afrikaiak voltak. Tényleg, most fogalmazódik meg bennem a jogosnak tűnő kérdés: mi a fenét keresnek még a svédek Svédországban? Nemsokára megkapjuk az egyértelmű választ.