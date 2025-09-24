Pamela Andersonra hajaz a TV2 bombázója

Az Exatlon Hungary sztárja és az amerikai pofozó bajnokság versenyzője, Szabó Franciska nem éppen egy szégyenlős alkat, ami nem is csoda, hiszen lenyűgöző alakját bárki megirigyelhetné – írja a Bors.
Az Instagramon megosztott videóban Franciska egy tűzpiros, alig takaró fürdőruhában pózolt a kamera előtt. Talán még a Baywatch sztárját, a fénykorábban lévő Pamela Andersont is lepipálta, így nem véletlen, hogy követői elárasztották bókokkal a kommentszekcióban.
Ahogy az Origón is látható volt, Szabó Franciska a napokban motoros szettben fotózkodott.