Pamela Andersonra hajaz a TV2 bombázója

Az Exatlon Hungary sztárja és az amerikai pofozó bajnokság versenyzője, Szabó Franciska nem éppen egy szégyenlős alkat, ami nem is csoda, hiszen lenyűgöző alakját bárki megirigyelhetné – írja a Bors.

Szabó Franciska, mint Pamela Anderson – Fotó: Instagram

Szabó Franciska népszerűsége töretlen

Az Instagramon megosztott videóban Franciska egy tűzpiros, alig takaró fürdőruhában pózolt a kamera előtt. Talán még a Baywatch sztárját, a fénykorábban lévő Pamela Andersont is lepipálta, így nem véletlen, hogy követői elárasztották bókokkal a kommentszekcióban.

Ahogy az Origón is látható volt, Szabó Franciska a napokban motoros szettben fotózkodott.



