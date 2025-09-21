Szalai Vivien új kihívás elé néz: a haza szolgálatába szegődött

Szombaton megalakult a Bajtársak Digitális Polgári Kör, amely a honvédelmi hagyományok és a hazafias értékek erősítését tűzte ki céljául. A Tények információi szerint az alapítók között szerepel Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója, aki így nemcsak szakmai, hanem közéleti szinten is fontos feladatot vállalt.

Szalai Vivien a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapítójaként erősíti a hazafias értékeket

Fotó: Tények

Szalai Vivien szerint a haza szolgálata mindig bátorságot és kitartást kíván

A 17 alapító tag közé bekerülő Szalai Vivien kiemelte: az értékek képviselete nemcsak a híradásban, hanem a közéletben is meghatározó. Saját pályafutását mindig a kitartás, a szorgalom és a közösség szolgálata kísérte, és hisz abban, hogy a haza iránti elköteleződés bátorságot és céltudatosságot kíván.

A Bajtársak Digitális Polgári Kör célja, hogy teret biztosítson a párbeszédnek és a közös gondolkodásnak mindazok számára, akik elkötelezettek a nemzeti értékek és a honvédelem mellett.

