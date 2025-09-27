Hírlevél

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

„Nincs kegyelem” – Szalay-Bobrovniczky kíméletlenül leszámolt Ruszinnal

A honvédség jövőjét érintő súlyos döntést jelentett be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését azonnali hatállyal felbontják, miután fegyverrel vonult emberek közé. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ez a magatartás összeegyeztethetetlen a katonai hivatással.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy a honvédség nem tűrhet meg olyan magatartást, amely méltatlan a katonai hivatáshoz. Közlése szerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg civilek között, ami miatt tartalékos szerződését azonnali hatállyal megszüntették.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a honvédség számára fontos a katonai hivatás méltósága
Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntést hozott

Ruszin-Szendi Romulusz ellen nemcsak a fegyveres incidens miatt léptek fel, hanem azért is, mert egy újságírót is megtámadott, ami a garázdaság gyanúját veti fel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint mindezek a cselekedetek méltatlanná teszik őt arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen. 

A volt parancsnok több alkalommal is élesen bírálta közösségi bejegyzéseiben a Magyar Kormányt és a Magyar Honvédséget, amely tovább erősítette a döntés indokoltságát.

Korábban arról számoltunk be, hogy a honvédelmi miniszter nem finomkodott, hanem kiméletlenül kimondta az igazságot. Részletek az Origo oldalán olvashatók. 

 

