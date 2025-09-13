Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

szálloda

Elképesztő, hogy milyen dolgokat találtak a magyar szállodákban

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyári turistaszezon mindig tartogat meglepetéseket a szállodák számára. A szállodai lopások ilyenkor különösen gyakoriak, a legnépszerűbb zsákmány pedig továbbra is a törölköző, de az eltűnt és otthagyott tárgyak listája ennél sokkal bizarrabb.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szállodalegénybúcsútárgy

A HEOL hírportál több szálláshelyet is megkérdezett arról, milyen tárgyakat szoktak a vendégek magukkal vinni, illetve otthagyni a szobákban. A dolgozók beszámolói alapján a talált dolgok listája nagyon változatos, és sokszor egészen meglepő darabok is előfordulnak. A szállodai lopások és az eltűnt, majd megtalált tárgyak minden nyári szezonban visszatérő jelenségek a szálláshelyeken.

szállodai lopások
A szállodai lopások nyáron is mindennaposak (illusztráció)
Fotó: Pixabay/Pexels

Szállodai lopások: a törölköző a legnagyobb vesztes

A szállodai dolgozók szerint a vendégek leggyakrabban a törölközőket viszik magukkal, de a listán ott vannak az evőeszközök, só- és borsszórók, vázák, sőt régebben még éjjeli lámpák is. Egy egri szállodában például egy nagyobb méretű kép is eltűnt, amelynek becsomagolása önmagában külön mutatvány lehetett.

A szállodai lopások között olyan apróságok is szerepelnek, mint telefonzsinór, elem, izzó vagy fürdőköpeny. 

A kisebb törölközők eltűnése különösen gyakori, sokszor egyszerűen a vendégek bőröndjébe keverednek pakolás közben.

Mulatságos és meghökkentő esetek otthagyott tárgyakról

De nemcsak az eltűnt felszerelések okoznak fejtörést, hanem az otthagyott tárgyak is. A szállodai szobákban maradt fürdőruhák, telefontöltők, úszószemüvegek vagy pénztárcák gyakran visszakerülnek a gazdájukhoz. Akadt azonban ennél jóval meghökkentőbb eset is: mulatság kellékei, például rózsaszín bot és fekete ostor maradt egy-egy szobában.

A legextrémebb talált tárgy pedig egy életnagyságú, félig leeresztett felfújható figura volt, amelyet egy legénybúcsú után hagytak hátra.

 A szállodák dolgozói szerint az ilyen szállodai lopások és otthagyott holmik a nagy vendégforgalom miatt szinte mindennaposak, és a lista évről évre bővül újabb meglepetésekkel.

További érdekes esetekről olvashat a HEOL oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!