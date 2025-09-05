Kiderült! Ennyi ember lett szalmonellás az ivóvízben található baktérium miatt

Hírlevél

Gyomorrontás, rosszullét és bizonytalanság telepedett két magyar falura. A szalmonella fertőzés miatt a hatóság elrendelte, hogy a szalmonellás csapvíz csak forralás után fogyasztható. A lakosok aggódnak, miközben a vizsgálatok folytatódnak.
szalmonellacsapvízszalmonellásVeszprém megyébenbaktérium

Mint arról korábban beszámotunk, a szalmonella fertőzés Veszprém megyében több megbetegedést okozott, miután a hatóságok baktériummal fertőzött ivóvizet találtak.

szalmonella fertőzés
szalmonella fertőzés Veszprémben (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Szalmonella fertőzés keseríti meg az emberek életét

Eddig összesen 12 betegnél igazolódott a szalmonella fertőzés, de a megbetegedések pontos forrása még nem tisztázott.

A vízvizsgálatok azonban egyértelműen szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvíz-hálózat egyes pontjain. 

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szerint a szalmonellával fertőzött ivóvíz és a megbetegedések közötti összefüggés kizárása érdekében további vizsgálatok zajlanak.

A szalmonellával fertőzött ivóvíz következményeként több lakos gyomor- és bélrendszeri panaszokról számolt be. A kormányhivatal megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken a csapvizet csak forralás után lehet fogyasztani – számol be a Veol.hu.

 

