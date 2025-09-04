A Bakonykarszt Zrt. a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal határozatát követően haladéktalanul intézkedett, miután Vilonya településen vett vízmintákban szalmonellás ivóvíz jelenlétét mutatták ki. A vizsgálatok alapján Papkeszit is érinti a probléma, ezért a két településen az ivóvíz kizárólag forralás után fogyasztható – írja a VEOL.

Szalmonellás ivóvíz miatt csak forralás után fogyasztható a víz Vilonyán és Papkeszin.Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A szolgáltató a legfontosabb közintézményekben – így az óvodákban és iskolákban – tartályos vízellátást biztosít, amíg a hálózat teljesen biztonságossá nem válik. Emellett megkezdték az öt települést (Berhida, Ősi, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván) érintő teljes víziközműrendszer fertőtlenítését.

A Bakonykarszt Zrt. közlése szerint a fertőtlenítőszer miatt a víz íze ideiglenesen eltérhet a megszokottól, de ez nem befolyásolja a fogyaszthatóságot. A társaság folyamatos vízmintavételekkel vizsgálja a hálózatot, hogy mielőbb visszaállítsák az ivóvíz kifogástalan minőségét.

Kiemelték: bárki, aki szabálytalanul kötötte össze házi kútját a közüzemi hálózattal, azonnal szüntesse meg az összeköttetést, mert ez súlyosan veszélyeztetheti a lakosság egészségét.

Egyre több országban üti fel a fejét a fertőzés legutóbb Spanyolországban tört ki.