Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Szamárköhögés

Rohamokkal járó betegség miatt figyelmeztetnek a szakemberek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szamárköhögés újra jelen van Magyarországon, és már Heves vármegyében is regisztráltak beteget. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményéből kiderül, hogy összesen három személynél állapították meg az elmúlt hetekben szamárköhögést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SzamárköhögésbetegségvédőoltásMagyarország

A szamárköhögés ismét felütötte a fejét hazánkban. A 2025. augusztus 25–31. közötti időszakban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ három pertussis (szamárköhögés) megbetegedés gyanúját regisztrálta. A HEOL információi szerint az esetek közül egyet Heves, kettőt pedig Komárom vármegyében jelentettek.

szamárköhögés
Szamárköhögéses megbetegedést regisztráltak Heves vármegyében. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

A betegek közül egy fő a 10-14 éves és két fő a 30-39 éves korcsoportba tartozott. A laboratóriumi vizsgálatok eddig két esetben megerősítették a szamárköhögés diagnózisát, egy betegnél pedig még folyamatban vannak a diagnosztikai eljárások.

A közegészségügyi adatok szerint ugyanebben az időszakban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, így a kiemelt figyelem a védőoltással megelőzhető fertőző betegségekre terelődött.

Szamárköhögés tünetei és megelőzése

A szamárköhögés köhögési rohamokkal, fullasztó tünetekkel járhat, és különösen veszélyes lehet a gyermekekre és a krónikus betegek számára. A szakemberek felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára, melynek leghatékonyabb eszköze a védőoltás.

Ha szeretne többet megtudni a szamárköhögésról, az Origo oldalán megteheti.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!