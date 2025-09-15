Rohamokkal járó betegség miatt figyelmeztetnek a szakemberek

A szamárköhögés ismét felütötte a fejét hazánkban. A 2025. augusztus 25–31. közötti időszakban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ három pertussis (szamárköhögés) megbetegedés gyanúját regisztrálta. A HEOL információi szerint az esetek közül egyet Heves, kettőt pedig Komárom vármegyében jelentettek.

Szamárköhögéses megbetegedést regisztráltak Heves vármegyében. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

A betegek közül egy fő a 10-14 éves és két fő a 30-39 éves korcsoportba tartozott. A laboratóriumi vizsgálatok eddig két esetben megerősítették a szamárköhögés diagnózisát, egy betegnél pedig még folyamatban vannak a diagnosztikai eljárások.

A közegészségügyi adatok szerint ugyanebben az időszakban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, így a kiemelt figyelem a védőoltással megelőzhető fertőző betegségekre terelődött.

Szamárköhögés tünetei és megelőzése

A szamárköhögés köhögési rohamokkal, fullasztó tünetekkel járhat, és különösen veszélyes lehet a gyermekekre és a krónikus betegek számára. A szakemberek felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára, melynek leghatékonyabb eszköze a védőoltás.

