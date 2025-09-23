A Bokros-csomagnál is durvább megszorításokra készül a Tisza Párt

Csak a 90-es évek hírhedt Bokros csomagjával egy lapon a Tisza Párt adóterve, ezt mondta Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó az Origo új, kéthetente megjelenő podcastsorozata, a Számháború első adásában. A főtanácsadó szerint, amit eddig eddig megismertünk a Tisza Párt terveiről, az aggodalomra ad okot, ugyanis gyakorlatilag az összes magyarországi munkavállalót, mintegy 4,8 millió főt hátrányosan érintene. Sőt, nem csak a dolgozókat, mint legutóbb kiderült, a a társaság adókulcsának emelése a vállalkozókat, a tőkejövedelmek megadóztatása pedig azokat is sújtaná, akiknek megtakarítása van.

Számháború

Ez egy tipikus Bokros-féle bankár gondolkodás, ami arról szól, hogy ahol látok valami pénzt, azt azonnal gyorsan gyűjtsük be – mondta Szalai Piroska, emlékeztetett, hogy a Bokros-csomag hatására tömegesen dőltek be a kisvállalatok Magyarországon, közel 30 százalékig emelkedett az infláció, miközben a családok biztonsági érzete olyannyira leromlott, hogy több évtizedes mélypontra zuhant a termelékenységi arányszám.

Ha ilyen mértékű megszorítócsomagokban tudunk gondolkodni, akkor lehet, hogy talál 1-2 néhány forintot az, aki a megszorítócsomagot összerakta, de annak olyan hatása lesz, hogy azt 30 év múlva is nyögni fogjuk

– mondta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki kitért arra is, hogy a Tisza Párt megadóztatná a tőkejövedelmeket is.

Hangsúlyozta, nem csak a dúsgazdag nagybácsik tartoznak a tőkejövedelemmel rendelkezők közé, tavaly decemberben egy millió magyar állampolgárnak volt állampírban a befektetése, akiknek jelenleg nem kell adóznia, ám ezt megszüntetné a Tisza, úgy, hogy az átlagkereset kétszerese után már a tőkejövedelem 40 százalékot elvonná. Ez például egy másfél millió forint estében 600 ezerrel kevesebb összeget takarna. Tehát kétszer is meggondolná valaki, hogy állampapírban tartsa a befektetését.

Szalai Piroska arról is beszélt, hogy azért gondolja az egykulcsos adórendszert igazságosabbnak, mint a többkulcsost, mert egy nagyon egyszerű, könnyen számolható, és ez főleg a kisebb cégeknek jelent segítséget, akiknek nem okoz nehézséget a munkavállalók alkalmazása. A korábbi rendszerben épp az jelentette a problémát, hogy nem érte meg bejelenteni a dolgozókat, helyette jött az „okosba való megoldás”.